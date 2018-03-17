Происшествия

сегодня, 21:35

Столкновение автопоезда и автобуса снял регистратор

837
#авария #ДТП
Столкновение автопоезда и автобуса снял регистратор

На видео попала авария из-за которой утром встала улица Зои Космодемьянской.

В паблике " Регион-48 | Липецк" размещена запись авторегистратора сделанная сегодня утром на перекрестке улиц Зои Космодемьянской и Адмирала Нахимова.

На записи - столкновение грузовика и пассажирского автобуса, из-за которой на улице Зои Космодемьянской образовалась огромная пробка.

837
#авария #ДТП

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