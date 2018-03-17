Происшествия
сегодня, 21:35
Столкновение автопоезда и автобуса снял регистратор
На видео попала авария из-за которой утром встала улица Зои Космодемьянской.
В паблике " Регион-48 | Липецк" размещена запись авторегистратора сделанная сегодня утром на перекрестке улиц Зои Космодемьянской и Адмирала Нахимова.
На записи - столкновение грузовика и пассажирского автобуса, из-за которой на улице Зои Космодемьянской образовалась огромная пробка.
На записи - столкновение грузовика и пассажирского автобуса, из-за которой на улице Зои Космодемьянской образовалась огромная пробка.
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