Не надо делать нам как лучше - оставьте нам как хорошо

Итоги недели.

Главным событием недели должно было бы стать ЧП: в ночь на субботу GOROD48 сообщил, что. Столб огня высотой метров в сто был виден отовсюду - в поселке Сырский на улице Ангарской, 16 загорелись емкости с бензином. Пожарные расчеты, стянутые со всего Липецка и из его окрестностей, пытались предотвратить распространение огня после взрыва одного из резервуаров. Пламя тушила сотня пожарных.. К счастью, погибших и пострадавших в грандиозном ЧП не было.Но главное событие недели - сегодня: страна голосует на президентских выборах. Россияне выбирают главу страны до 2024 года.В субботу GOROD48 сообщил:Всю последнюю неделю власть была озабочена явкой на избирательные участки. Так, в понедельник мы сообщили, что. Консалтинговая компания «Давыдов.Индекс» констатировала, что за месяц количество желающих проголосовать в Липецкой области выросло на 7%. Как оно будет на самом деле, узнаем уже сегодня: GOROD48 будет периодически информировать липчан о том, сколько их прошло через кабинки для голосований.Но уже ясно, что. Это те, кто живут не по месту регистрации, т.наз. «мобильные избиратели». Они оформили заявления о своем желании проголосовать на выборах президента России там, где хотят (на выборах президента России в 2012 году открепительными удостоверениями в регионе воспользовались 12 тысяч избирателей). Очень удобно, кстати, голосовать по месту жительства, поэтому. А вот военнослужащих к урнам поведут строем.. В день выборов липчан ждет масса развлечений: чиновники постарались по максимуму задействовать на выборах школьников, за которыми на школы-участки придут их родители, бабушки с дедушками. Кроме опускания в урну бюллетеней (параллельно с президентом в Липецке будут организованы голосования по выбору для благоустройства таких мест как Комсомольский пруд, набережная реки Воронеж, Каменный лог, бульвар Виктора Сорокина, Нижний парк, Театральный спуск, площадь Ленина-Соборная) взрослым будет представлено и другое развлечение -. Жаль только, что, в отличие от выборов при Советской власти в буфетах не будет ни пива, ни другого спиртного.- Это не ноу-хау. Так было всегда. Это востребовано населением, - сказал глава Липецка Сергей Иванов, отвечая на вопрос GOROD48 об этом архаичном способе привлечения населения на участки.Сам мэр, кстати, вопреки призывам федеральных телеканалов посоветовал горожан голосовать умом, а не сердцем (см.).Ну, а- на ней в 20.00 начнется митинг-концерт в честь очередной годовщины воссоединения Крыма с Россией (- сказал GOROD48 организатор акции, 38-летний председатель правления этой общественной организации Сергей Поздняков).В мэрии сдвинули дату перекрытия главной транспортной артерии, связывающей два берега реки Воронеж. Ранее заявлялось, что мост закроют на модернизацию сразу же после выборов президента - 19 марта. А потом планы изменили:- Такой вариант позволит горожанам менее болезненно привыкнуть к тому, что движение с правого берега на левый будет затруднено до декабря, - прокомментировал ситуацию председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Алексей Бахтин.. Кто-то станет к станку в 7.00, а кто-то сядет за стол в 10.00, ведь до 25 декабря связь между «спальным» правобережьем Липецка и индустриальным левобережьем будет осуществляться с большими проблемами.Одним из методов сокращения количества транспорта в этих «бутылочных горлышках» городской инфраструктуры стала просьба мэрии к работникам промпредприятий Левобережья отказаться от использования личного автотранспорта. Мол, один автобус заменят 60 легковых автомобилей. Однако администрации предприятий помимо ретрансляции этого предложения персоналу приняли и другое решение - перевести сотрудников на иные графики работы во избежание транспортных заторов в часы-пик.В свою очередь,. Подробную информацию о времени отправления автобусов маршрутов от конечных и начальных остановочных пунктов можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефонам: 31-70-16, 31-80-15, ознакомиться с расписанием на официальном сайте дептранса мэрии на сайте МУП «ЛГТК».Эти публикации вызвала шквал комментариев. Некоторые из них касались работы детских садов в связи с новым графиком работы родителей их воспитанников и учеников. Вот лишь некоторые из реплик.: «забирать из сада - проблема, а кто будет работать с 7.00 - куда выпроваживать ребёнка в 5 утра?»: «Городская администрация ничего не делает для улучшения транспортной обстановки. А теперь хотят все свалить на плечи людей. Кто заберет детей из садика, если родители работают до 19.00 и + время на дорогу. Детские сады будут работать до 21.00? И когда заниматься с детьми?»Результат не заставил себя долго ждать:- Для детей работников НЛМК и иных предприятий Левобережья, меняющих графики работы в связи с ремонтом Петровского моста, детские сады будут работать до 20.00. А вот начинать работу детские сады будут как обычно, в 7.00. Поэтому всем родителям, у которых меняется график работы, необходимо срочно уведомить об этом воспитателей. В каждом садике для детей, которых будут позже приводить и, соответственно, забирать из учреждений, предусмотрят изменения в питании. В каждом детсаду будет организована так называемая смешанная группа, в которой дети будут ждать своих родителей, поздно возвращающихся с работы, - сказал вице-мэр Липецка Евгений Павлов.На этой неделе стало ясно, что пересмотра тарифа на проезд за наличку в городе не случится -. Так что те, кто платит за проезд наличкой, по-прежнему будут отдавать водителю 22 рубля.Липчане загудели как рассерженный улей.: «Почему автобусы ВСЕГДА грязные??? В любое время... Почему водители ПОСТОЯННО разговаривают по телефону, почему не об'являют остановки??? Почему, когда автобус ломается, или попадает в ДТП, пассажиру не возвращают деньги за услугу, которая НЕ выполнена. Почему пассажир за своими деньгами должен поехать в ПАТП (как предлагают) и заплатить в 2 раза больше, как минимум?.. Почему расписание автобусов составлено отвратительно: например по ул. Неделина сначала асе маршрутки идут по пр. Победы, потом все подряд идут на кольцо Трубного (почему не сделать через одну?) Почему регулярно в кассовом аппарате скручиваются билеты, или заканчивается бумага? Люди пробивают по 2-3 раза...: «Кто бы объяснил, почему в Воронеже хватает 15-17 рэ на автобус с водителем и кондуктором, а в Липецке тех же 17 рэ не хватает на автобус с водителем? Или калькуляторы в Липецке сбоят? Или все же перевозчики до поры до времени скрывали бОльшую часть выручки? Очень похоже! Когда их стали заставлять через кассу обилечивать пассажиров, платящих наличкой, то эти самые перевозчики побежали, как крысы!»Грязные у нас не только автобусы, но и питьевая вода (см.), и лесополосы вокруг города (см.). Грязно и наших домах. Это констатировали на заседании постоянной комиссии по ЖКХ Липецкого горсовета депутаты разбирали работу управляющих организаций.. Такой вывод можно сделать после рассмотрения в Липецком горсовете отчетов муниципальных и региональных контролеров о деятельности таких организаций. Она - удручающая. Так, по словам заместителя руководителя ГЖИ Липецкой области Александра Немцова, в прошлом году инспекция наложила на «управляшки» 28 млн рублей штрафов. «В 80 процентах случаев этого можно было бы избежать, если бы руководство управляющих компаний имели бы должный контакт с населением», - сказал чиновник.Начальник управления административно-технического контроля администрации Липецка Ирина Суздальцева отметила, что в прошлом году сотрудниками управления в адрес УК вынесено 307 предписаний об устранении выявленных нарушений в их деятельности. 39 таких предписаний получило МУП «Второе ГЖУ», 33 - ОГУП «ЛОКК», 31 - ГУК «Сокол», 20 - ГУК «Привокзальная», 13 - ГУК «Центральная-Л» (примечательно, что две последние УК возглавляют члены этой самой депутатской комиссии по ЖКХ, депутаты Юрий Шкляров и Александр Шальнев). Ирина Суздальцева отметила, что управляющие компании игнорируют большинство выданных им предписаний.Помимо коммунальных платежей мы платим еще и налоги. Но жителей Октябрьского района Липецка заставляют это делать крайне изощренным способом - взбираться на пятый этаж здания пешком. Но подъем по крутым ступенькам не всем по силам (см.).Рассерженных пожилых людей понять можно. Но уже в этом году число посетителей налоговых инспекций вырастет в разы: власти решили, что липчане будут платить налог на недвижимость, рассчитанный исходя не из оценки БТИ, а из ее кадастровый стоимости, автоматически увеличивающей суммы платежа. Новые расчеты налога не обойдутся без их оспаривания гражданами. Представьте, какой ад начнется в той же Октябрьской ИФНС, куда со своими платежками ринутся уже не тысячи, а десятки тысяч горожан, большая часть которых - пенсионеры!Налог на имущество, земельный налог, транспортный налог, налог при сделках с недвижимостью… Россиян обрекают на хождения по мукам. Причем на одни и те же грабли с учетом разночтений в документах, человеческого фактора и сбоев в компьютерных программах мы будем наступать многократно. А тут еще и дополнительное неудобство в виде неудачного расположения Октябрьской налоговой инспекции!Оказывается,. Среднестатистический липчанин может позволить себе купить на зарплату 136 обедов - «Индекс ланча» рассчитал доставщик еды Delivery Club (он позволяет рассчитать, сколько может позволить себе обедов жители разных городов, исходя из статистических данных о среднем доходе по региону и минимальной стоимости комплексного обеда в регионе). Для сравнения: москвич может приобрести 338 комплексных обедов. Самые «голодные» регионы - Саратов (43 обеда) и Иркутск (47).Можно ли верить статистике, если поверить следующей новости:. Этот рынок в прошлом году достиг рекордного значения в 242 млрд рублей. Наибольшая сумма займа зафиксирована в Москве и Московской области, Калужской, Липецкой, Брянской областях и Санкт-Петербурге.Хуже, чем у соседей, у липчан обстоят дела даже с умершими. Так,- новое разработанное департаментом ЖКХ положение «Об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения» не стало лучше старого, от 2009 года.Этот вопрос появился в повестке дня горсовета в прошлом году, после ряда инцидентов на кладбищах города, когда МБУ «Ритуальные услуги г. Липецка» активно препятствовала погребению покойников частными ритуальными бюро в так называемые родственные могилы. В то же время такие захоронения проходили без скандалов, если организацию похорон брала на себя муниципальная организация. Три раза в такие скандалы были вынуждены вмешиваться СМИ и полиция. А потом выяснилось, что в СУ СК РФ по Липецкой области по оперативным материалам полиции возбудили уголовное дело по ст. 290 УК РФ («получение взятки») по факту передачи 150 тысяч рублей смотрителю кладбищ Александру Куркину (из материалов уголовного дела следует, что главному смотрителю кладбищ Липецка были переданы 150 тысяч рублей за выделение места под захоронение на закрытом старом Косыревском кладбище).Пока муниципальное ритуальное бюро борется за покойников с частными лавочками,. Беда еще и в том, что здесь взялись хоронить не только жителей села Троицкое, но и всех желающих. Очевидно, связано это с тем, что в Липецке закрыто для захоронений уже и новое Косыревское кладбище, и покойников теперь предают земле в Желтых Песках и Сселках. Жителям юго-западной части Липецка куда проще похоронить своих умерших родных в Троицком, чем везти их на другой конец города.А вот жителю села Доброе Михаилу Карякину, выигравшему суд у районной администрации, судебный пристав, по его словам, пожелал остаться жить на кладбище. В свою очередь, в УФССП России по Липецкой области обиделись на статью. И почему-то заявили, чтоВ середине марта. Тут два варианта: либо липчане плохо проводили Зиму, либо сильная половина человечества не угодили слабой с подарками на 8 Марта, а те и накликали беду. В итоге. Причиной смерти людей в обоих случаях стало переохлаждение. Но кому - война, а кому - мать родна: на радость детворе и любителям ЗОЖВпрочем, весна потихоньку берет свое:, и ежедневно муниципальные дорожники пломбируют литым асфальтом до 400 кв.м. выбоин.- Отдельный вопрос - разрушения асфальта на относительно недавно построенных дорогах в юго-западном районе города. Мы направили претензионные письма руководителям организаций, которые их построили и у которых новые объекты находятся на гарантии. Пока подрядчики на наши обращения не отреагировали. Не исключаю, что ямы на этих дорогах мы отремонтируем своими силами, а потом выставим счета уклонившимся от исполнения гарантийных обязательств через суд, - сказал GOROD48 председатель департамента городского хозяйства и благоустройства Алексей Бахтин.Кстати,, которые не желали исполнять свои обязанности по четырехлетнему содержанию отремонтированных магистралей: ООО «Премьера» должно вернуть в городскую казну 4,8 млн рублей за дорогу по улице Неделина, а ООО «СтройСоюз» - 6,5 млн рублей за дорогу по улице Карла Маркса.Кажется, весна в этом году будет поздняя, а потому и опасная:. Поэтому глава города Сергей Иванов призвал готовиться к самому негативному сценарию.