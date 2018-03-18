Неделя 48
сегодня, 08:00
Не надо делать нам как лучше - оставьте нам как хорошо
Итоги недели.
Главным событием недели должно было бы стать ЧП: в ночь на субботу GOROD48 сообщил, что «В Липецке горит нефтебаза». Столб огня высотой метров в сто был виден отовсюду - в поселке Сырский на улице Ангарской, 16 загорелись емкости с бензином. Пожарные расчеты, стянутые со всего Липецка и из его окрестностей, пытались предотвратить распространение огня после взрыва одного из резервуаров. Пламя тушила сотня пожарных. «Пожар на нефтебазе потушили только к утру». К счастью, погибших и пострадавших в грандиозном ЧП не было.
Но главное событие недели - сегодня: страна голосует на президентских выборах. Россияне выбирают главу страны до 2024 года.
У нас - все впереди. Эта мысль тревожит
В субботу GOROD48 сообщил: «Сегодня и завтра День тишины».
Всю последнюю неделю власть была озабочена явкой на избирательные участки. Так, в понедельник мы сообщили, что «Явка на выборы в Липецкой области ожидается на уровне 63%». Консалтинговая компания «Давыдов.Индекс» констатировала, что за месяц количество желающих проголосовать в Липецкой области выросло на 7%. Как оно будет на самом деле, узнаем уже сегодня: GOROD48 будет периодически информировать липчан о том, сколько их прошло через кабинки для голосований.
Но уже ясно, что «25 752 избирателя в Липецкой области проголосуют там, где им удобно». Это те, кто живут не по месту регистрации, т.наз. «мобильные избиратели». Они оформили заявления о своем желании проголосовать на выборах президента России там, где хотят (на выборах президента России в 2012 году открепительными удостоверениями в регионе воспользовались 12 тысяч избирателей). Очень удобно, кстати, голосовать по месту жительства, поэтому «Избирательные участки организованы в тюрьмах Липецка и Ельца». А вот военнослужащих к урнам поведут строем.
«Для избирателей приготовили бесплатные концерт и кинопоказ». В день выборов липчан ждет масса развлечений: чиновники постарались по максимуму задействовать на выборах школьников, за которыми на школы-участки придут их родители, бабушки с дедушками. Кроме опускания в урну бюллетеней (параллельно с президентом в Липецке будут организованы голосования по выбору для благоустройства таких мест как Комсомольский пруд, набережная реки Воронеж, Каменный лог, бульвар Виктора Сорокина, Нижний парк, Театральный спуск, площадь Ленина-Соборная) взрослым будет представлено и другое развлечение - «На избирательных участках в Липецке будут работать 194 буфета». Жаль только, что, в отличие от выборов при Советской власти в буфетах не будет ни пива, ни другого спиртного.
- Это не ноу-хау. Так было всегда. Это востребовано населением, - сказал глава Липецка Сергей Иванов, отвечая на вопрос GOROD48 об этом архаичном способе привлечения населения на участки.
Сам мэр, кстати, вопреки призывам федеральных телеканалов посоветовал горожан голосовать умом, а не сердцем (см. «На выборах в Липецке будут играть «Забытые мелодии»).
Ну, а «После выборов президента площадь Ленина-Соборная в Липецке станет большой концертной площадкой» - на ней в 20.00 начнется митинг-концерт в честь очередной годовщины воссоединения Крыма с Россией («Хочу вдохнуть в студентов вирус Крыма» - сказал GOROD48 организатор акции, 38-летний председатель правления этой общественной организации Сергей Поздняков).
Назло транспортному коллапсу
В мэрии сдвинули дату перекрытия главной транспортной артерии, связывающей два берега реки Воронеж. Ранее заявлялось, что мост закроют на модернизацию сразу же после выборов президента - 19 марта. А потом планы изменили: «Петровский мост закроют 23 марта».
- Такой вариант позволит горожанам менее болезненно привыкнуть к тому, что движение с правого берега на левый будет затруднено до декабря, - прокомментировал ситуацию председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Алексей Бахтин.
«Крупнейшие предприятия Липецка меняют графики работы в связи с ремонтом Петровского моста». Кто-то станет к станку в 7.00, а кто-то сядет за стол в 10.00, ведь до 25 декабря связь между «спальным» правобережьем Липецка и индустриальным левобережьем будет осуществляться с большими проблемами.
Одним из методов сокращения количества транспорта в этих «бутылочных горлышках» городской инфраструктуры стала просьба мэрии к работникам промпредприятий Левобережья отказаться от использования личного автотранспорта. Мол, один автобус заменят 60 легковых автомобилей. Однако администрации предприятий помимо ретрансляции этого предложения персоналу приняли и другое решение - перевести сотрудников на иные графики работы во избежание транспортных заторов в часы-пик.
В свою очередь, «Мэрия сообщила, как изменятся маршруты автобусов на время ремонта Петровского моста». Подробную информацию о времени отправления автобусов маршрутов от конечных и начальных остановочных пунктов можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефонам: 31-70-16, 31-80-15, ознакомиться с расписанием на официальном сайте дептранса мэрии на сайте МУП «ЛГТК».
Эти публикации вызвала шквал комментариев. Некоторые из них касались работы детских садов в связи с новым графиком работы родителей их воспитанников и учеников. Вот лишь некоторые из реплик.
2: «забирать из сада - проблема, а кто будет работать с 7.00 - куда выпроваживать ребёнка в 5 утра?»
Возмущенный липчанин: «Городская администрация ничего не делает для улучшения транспортной обстановки. А теперь хотят все свалить на плечи людей. Кто заберет детей из садика, если родители работают до 19.00 и + время на дорогу. Детские сады будут работать до 21.00? И когда заниматься с детьми?»
Результат не заставил себя долго ждать: «Детсады Липецка перейдут на новый график работы в связи с ремонтом Петровского моста».
- Для детей работников НЛМК и иных предприятий Левобережья, меняющих графики работы в связи с ремонтом Петровского моста, детские сады будут работать до 20.00. А вот начинать работу детские сады будут как обычно, в 7.00. Поэтому всем родителям, у которых меняется график работы, необходимо срочно уведомить об этом воспитателей. В каждом садике для детей, которых будут позже приводить и, соответственно, забирать из учреждений, предусмотрят изменения в питании. В каждом детсаду будет организована так называемая смешанная группа, в которой дети будут ждать своих родителей, поздно возвращающихся с работы, - сказал вице-мэр Липецка Евгений Павлов.
Транспорт, мусор, вода, «управляшки», налоги...
На этой неделе стало ясно, что пересмотра тарифа на проезд за наличку в городе не случится - «Верховный суд поставил точку в споре о стоимости проезда в Липецке». Так что те, кто платит за проезд наличкой, по-прежнему будут отдавать водителю 22 рубля.
Липчане загудели как рассерженный улей.
Арина: «Почему автобусы ВСЕГДА грязные??? В любое время... Почему водители ПОСТОЯННО разговаривают по телефону, почему не об'являют остановки??? Почему, когда автобус ломается, или попадает в ДТП, пассажиру не возвращают деньги за услугу, которая НЕ выполнена. Почему пассажир за своими деньгами должен поехать в ПАТП (как предлагают) и заплатить в 2 раза больше, как минимум?.. Почему расписание автобусов составлено отвратительно: например по ул. Неделина сначала асе маршрутки идут по пр. Победы, потом все подряд идут на кольцо Трубного (почему не сделать через одну?) Почему регулярно в кассовом аппарате скручиваются билеты, или заканчивается бумага? Люди пробивают по 2-3 раза...
Любопытный: «Кто бы объяснил, почему в Воронеже хватает 15-17 рэ на автобус с водителем и кондуктором, а в Липецке тех же 17 рэ не хватает на автобус с водителем? Или калькуляторы в Липецке сбоят? Или все же перевозчики до поры до времени скрывали бОльшую часть выручки? Очень похоже! Когда их стали заставлять через кассу обилечивать пассажиров, платящих наличкой, то эти самые перевозчики побежали, как крысы!»
Грязные у нас не только автобусы, но и питьевая вода (см. «9% проб воды из водопроводной сети Липецка не соответствует нормам»), и лесополосы вокруг города (см. «После таяния снега лесополосы вокруг Липецка превратятся в мусорные свалки»). Грязно и наших домах. Это констатировали на заседании постоянной комиссии по ЖКХ Липецкого горсовета депутаты разбирали работу управляющих организаций.
«Управляющие компании в Липецке нуждаются в кнуте». Такой вывод можно сделать после рассмотрения в Липецком горсовете отчетов муниципальных и региональных контролеров о деятельности таких организаций. Она - удручающая. Так, по словам заместителя руководителя ГЖИ Липецкой области Александра Немцова, в прошлом году инспекция наложила на «управляшки» 28 млн рублей штрафов. «В 80 процентах случаев этого можно было бы избежать, если бы руководство управляющих компаний имели бы должный контакт с населением», - сказал чиновник.
Начальник управления административно-технического контроля администрации Липецка Ирина Суздальцева отметила, что в прошлом году сотрудниками управления в адрес УК вынесено 307 предписаний об устранении выявленных нарушений в их деятельности. 39 таких предписаний получило МУП «Второе ГЖУ», 33 - ОГУП «ЛОКК», 31 - ГУК «Сокол», 20 - ГУК «Привокзальная», 13 - ГУК «Центральная-Л» (примечательно, что две последние УК возглавляют члены этой самой депутатской комиссии по ЖКХ, депутаты Юрий Шкляров и Александр Шальнев). Ирина Суздальцева отметила, что управляющие компании игнорируют большинство выданных им предписаний.
Помимо коммунальных платежей мы платим еще и налоги. Но жителей Октябрьского района Липецка заставляют это делать крайне изощренным способом - взбираться на пятый этаж здания пешком. Но подъем по крутым ступенькам не всем по силам (см. «Этажерка» страданий»).
Рассерженных пожилых людей понять можно. Но уже в этом году число посетителей налоговых инспекций вырастет в разы: власти решили, что липчане будут платить налог на недвижимость, рассчитанный исходя не из оценки БТИ, а из ее кадастровый стоимости, автоматически увеличивающей суммы платежа. Новые расчеты налога не обойдутся без их оспаривания гражданами. Представьте, какой ад начнется в той же Октябрьской ИФНС, куда со своими платежками ринутся уже не тысячи, а десятки тысяч горожан, большая часть которых - пенсионеры!
Налог на имущество, земельный налог, транспортный налог, налог при сделках с недвижимостью… Россиян обрекают на хождения по мукам. Причем на одни и те же грабли с учетом разночтений в документах, человеческого фактора и сбоев в компьютерных программах мы будем наступать многократно. А тут еще и дополнительное неудобство в виде неудачного расположения Октябрьской налоговой инспекции!
Сытый голодного не разумеет. Мертвый живого - тем более
Оказывается, «Липецк один из самых сытых городов». Среднестатистический липчанин может позволить себе купить на зарплату 136 обедов - «Индекс ланча» рассчитал доставщик еды Delivery Club (он позволяет рассчитать, сколько может позволить себе обедов жители разных городов, исходя из статистических данных о среднем доходе по региону и минимальной стоимости комплексного обеда в регионе). Для сравнения: москвич может приобрести 338 комплексных обедов. Самые «голодные» регионы - Саратов (43 обеда) и Иркутск (47).
Можно ли верить статистике, если поверить следующей новости: «Липецк в ТОПе городов, жители которых берут самые крупные ссуды в пунктах микрозаймов». Этот рынок в прошлом году достиг рекордного значения в 242 млрд рублей. Наибольшая сумма займа зафиксирована в Москве и Московской области, Калужской, Липецкой, Брянской областях и Санкт-Петербурге.
Хуже, чем у соседей, у липчан обстоят дела даже с умершими. Так, «В горсовете не определились с похоронами липчан» - новое разработанное департаментом ЖКХ положение «Об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения» не стало лучше старого, от 2009 года.
Этот вопрос появился в повестке дня горсовета в прошлом году, после ряда инцидентов на кладбищах города, когда МБУ «Ритуальные услуги г. Липецка» активно препятствовала погребению покойников частными ритуальными бюро в так называемые родственные могилы. В то же время такие захоронения проходили без скандалов, если организацию похорон брала на себя муниципальная организация. Три раза в такие скандалы были вынуждены вмешиваться СМИ и полиция. А потом выяснилось, что в СУ СК РФ по Липецкой области по оперативным материалам полиции возбудили уголовное дело по ст. 290 УК РФ («получение взятки») по факту передачи 150 тысяч рублей смотрителю кладбищ Александру Куркину (из материалов уголовного дела следует, что главному смотрителю кладбищ Липецка были переданы 150 тысяч рублей за выделение места под захоронение на закрытом старом Косыревском кладбище).
Пока муниципальное ритуальное бюро борется за покойников с частными лавочками, «Под Липецком действует стихийное кладбище». Беда еще и в том, что здесь взялись хоронить не только жителей села Троицкое, но и всех желающих. Очевидно, связано это с тем, что в Липецке закрыто для захоронений уже и новое Косыревское кладбище, и покойников теперь предают земле в Желтых Песках и Сселках. Жителям юго-западной части Липецка куда проще похоронить своих умерших родных в Троицком, чем везти их на другой конец города.
А вот жителю села Доброе Михаилу Карякину, выигравшему суд у районной администрации, судебный пристав, по его словам, пожелал остаться жить на кладбище. В свою очередь, в УФССП России по Липецкой области обиделись на статью «В Добром подтерлись письмом Путину». И почему-то заявили, что «Права одного человека заканчиваются там, где начинаются права других людей».
«Не взлетим, так поплаваем!»
В середине марта «В Липецкой области ночью до -18». Тут два варианта: либо липчане плохо проводили Зиму, либо сильная половина человечества не угодили слабой с подарками на 8 Марта, а те и накликали беду. В итоге «Два человека насмерть замерзли в Липецком районе». Причиной смерти людей в обоих случаях стало переохлаждение. Но кому - война, а кому - мать родна: на радость детворе и любителям ЗОЖ «В Липецке снова заливают катки».
Впрочем, весна потихоньку берет свое: «Дневные оттепели и ночные морозы делают из дорог Липецка «швейцарский сыр», и ежедневно муниципальные дорожники пломбируют литым асфальтом до 400 кв.м. выбоин.
- Отдельный вопрос - разрушения асфальта на относительно недавно построенных дорогах в юго-западном районе города. Мы направили претензионные письма руководителям организаций, которые их построили и у которых новые объекты находятся на гарантии. Пока подрядчики на наши обращения не отреагировали. Не исключаю, что ямы на этих дорогах мы отремонтируем своими силами, а потом выставим счета уклонившимся от исполнения гарантийных обязательств через суд, - сказал GOROD48 председатель департамента городского хозяйства и благоустройства Алексей Бахтин.
Кстати, «Мэрия выиграла иски к липецким дорожникам», которые не желали исполнять свои обязанности по четырехлетнему содержанию отремонтированных магистралей: ООО «Премьера» должно вернуть в городскую казну 4,8 млн рублей за дорогу по улице Неделина, а ООО «СтройСоюз» - 6,5 млн рублей за дорогу по улице Карла Маркса.
Кажется, весна в этом году будет поздняя, а потому и опасная: «Липецк ждет большая вода». Поэтому глава города Сергей Иванов призвал готовиться к самому негативному сценарию.
Но главное событие недели - сегодня: страна голосует на президентских выборах. Россияне выбирают главу страны до 2024 года.
У нас - все впереди. Эта мысль тревожит
В субботу GOROD48 сообщил: «Сегодня и завтра День тишины».
Всю последнюю неделю власть была озабочена явкой на избирательные участки. Так, в понедельник мы сообщили, что «Явка на выборы в Липецкой области ожидается на уровне 63%». Консалтинговая компания «Давыдов.Индекс» констатировала, что за месяц количество желающих проголосовать в Липецкой области выросло на 7%. Как оно будет на самом деле, узнаем уже сегодня: GOROD48 будет периодически информировать липчан о том, сколько их прошло через кабинки для голосований.
Но уже ясно, что «25 752 избирателя в Липецкой области проголосуют там, где им удобно». Это те, кто живут не по месту регистрации, т.наз. «мобильные избиратели». Они оформили заявления о своем желании проголосовать на выборах президента России там, где хотят (на выборах президента России в 2012 году открепительными удостоверениями в регионе воспользовались 12 тысяч избирателей). Очень удобно, кстати, голосовать по месту жительства, поэтому «Избирательные участки организованы в тюрьмах Липецка и Ельца». А вот военнослужащих к урнам поведут строем.
«Для избирателей приготовили бесплатные концерт и кинопоказ». В день выборов липчан ждет масса развлечений: чиновники постарались по максимуму задействовать на выборах школьников, за которыми на школы-участки придут их родители, бабушки с дедушками. Кроме опускания в урну бюллетеней (параллельно с президентом в Липецке будут организованы голосования по выбору для благоустройства таких мест как Комсомольский пруд, набережная реки Воронеж, Каменный лог, бульвар Виктора Сорокина, Нижний парк, Театральный спуск, площадь Ленина-Соборная) взрослым будет представлено и другое развлечение - «На избирательных участках в Липецке будут работать 194 буфета». Жаль только, что, в отличие от выборов при Советской власти в буфетах не будет ни пива, ни другого спиртного.
- Это не ноу-хау. Так было всегда. Это востребовано населением, - сказал глава Липецка Сергей Иванов, отвечая на вопрос GOROD48 об этом архаичном способе привлечения населения на участки.
Сам мэр, кстати, вопреки призывам федеральных телеканалов посоветовал горожан голосовать умом, а не сердцем (см. «На выборах в Липецке будут играть «Забытые мелодии»).
Ну, а «После выборов президента площадь Ленина-Соборная в Липецке станет большой концертной площадкой» - на ней в 20.00 начнется митинг-концерт в честь очередной годовщины воссоединения Крыма с Россией («Хочу вдохнуть в студентов вирус Крыма» - сказал GOROD48 организатор акции, 38-летний председатель правления этой общественной организации Сергей Поздняков).
Назло транспортному коллапсу
В мэрии сдвинули дату перекрытия главной транспортной артерии, связывающей два берега реки Воронеж. Ранее заявлялось, что мост закроют на модернизацию сразу же после выборов президента - 19 марта. А потом планы изменили: «Петровский мост закроют 23 марта».
- Такой вариант позволит горожанам менее болезненно привыкнуть к тому, что движение с правого берега на левый будет затруднено до декабря, - прокомментировал ситуацию председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Алексей Бахтин.
«Крупнейшие предприятия Липецка меняют графики работы в связи с ремонтом Петровского моста». Кто-то станет к станку в 7.00, а кто-то сядет за стол в 10.00, ведь до 25 декабря связь между «спальным» правобережьем Липецка и индустриальным левобережьем будет осуществляться с большими проблемами.
Одним из методов сокращения количества транспорта в этих «бутылочных горлышках» городской инфраструктуры стала просьба мэрии к работникам промпредприятий Левобережья отказаться от использования личного автотранспорта. Мол, один автобус заменят 60 легковых автомобилей. Однако администрации предприятий помимо ретрансляции этого предложения персоналу приняли и другое решение - перевести сотрудников на иные графики работы во избежание транспортных заторов в часы-пик.
В свою очередь, «Мэрия сообщила, как изменятся маршруты автобусов на время ремонта Петровского моста». Подробную информацию о времени отправления автобусов маршрутов от конечных и начальных остановочных пунктов можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефонам: 31-70-16, 31-80-15, ознакомиться с расписанием на официальном сайте дептранса мэрии на сайте МУП «ЛГТК».
Эти публикации вызвала шквал комментариев. Некоторые из них касались работы детских садов в связи с новым графиком работы родителей их воспитанников и учеников. Вот лишь некоторые из реплик.
2: «забирать из сада - проблема, а кто будет работать с 7.00 - куда выпроваживать ребёнка в 5 утра?»
Возмущенный липчанин: «Городская администрация ничего не делает для улучшения транспортной обстановки. А теперь хотят все свалить на плечи людей. Кто заберет детей из садика, если родители работают до 19.00 и + время на дорогу. Детские сады будут работать до 21.00? И когда заниматься с детьми?»
Результат не заставил себя долго ждать: «Детсады Липецка перейдут на новый график работы в связи с ремонтом Петровского моста».
- Для детей работников НЛМК и иных предприятий Левобережья, меняющих графики работы в связи с ремонтом Петровского моста, детские сады будут работать до 20.00. А вот начинать работу детские сады будут как обычно, в 7.00. Поэтому всем родителям, у которых меняется график работы, необходимо срочно уведомить об этом воспитателей. В каждом садике для детей, которых будут позже приводить и, соответственно, забирать из учреждений, предусмотрят изменения в питании. В каждом детсаду будет организована так называемая смешанная группа, в которой дети будут ждать своих родителей, поздно возвращающихся с работы, - сказал вице-мэр Липецка Евгений Павлов.
Транспорт, мусор, вода, «управляшки», налоги...
На этой неделе стало ясно, что пересмотра тарифа на проезд за наличку в городе не случится - «Верховный суд поставил точку в споре о стоимости проезда в Липецке». Так что те, кто платит за проезд наличкой, по-прежнему будут отдавать водителю 22 рубля.
Липчане загудели как рассерженный улей.
Арина: «Почему автобусы ВСЕГДА грязные??? В любое время... Почему водители ПОСТОЯННО разговаривают по телефону, почему не об'являют остановки??? Почему, когда автобус ломается, или попадает в ДТП, пассажиру не возвращают деньги за услугу, которая НЕ выполнена. Почему пассажир за своими деньгами должен поехать в ПАТП (как предлагают) и заплатить в 2 раза больше, как минимум?.. Почему расписание автобусов составлено отвратительно: например по ул. Неделина сначала асе маршрутки идут по пр. Победы, потом все подряд идут на кольцо Трубного (почему не сделать через одну?) Почему регулярно в кассовом аппарате скручиваются билеты, или заканчивается бумага? Люди пробивают по 2-3 раза...
Любопытный: «Кто бы объяснил, почему в Воронеже хватает 15-17 рэ на автобус с водителем и кондуктором, а в Липецке тех же 17 рэ не хватает на автобус с водителем? Или калькуляторы в Липецке сбоят? Или все же перевозчики до поры до времени скрывали бОльшую часть выручки? Очень похоже! Когда их стали заставлять через кассу обилечивать пассажиров, платящих наличкой, то эти самые перевозчики побежали, как крысы!»
Грязные у нас не только автобусы, но и питьевая вода (см. «9% проб воды из водопроводной сети Липецка не соответствует нормам»), и лесополосы вокруг города (см. «После таяния снега лесополосы вокруг Липецка превратятся в мусорные свалки»). Грязно и наших домах. Это констатировали на заседании постоянной комиссии по ЖКХ Липецкого горсовета депутаты разбирали работу управляющих организаций.
«Управляющие компании в Липецке нуждаются в кнуте». Такой вывод можно сделать после рассмотрения в Липецком горсовете отчетов муниципальных и региональных контролеров о деятельности таких организаций. Она - удручающая. Так, по словам заместителя руководителя ГЖИ Липецкой области Александра Немцова, в прошлом году инспекция наложила на «управляшки» 28 млн рублей штрафов. «В 80 процентах случаев этого можно было бы избежать, если бы руководство управляющих компаний имели бы должный контакт с населением», - сказал чиновник.
Начальник управления административно-технического контроля администрации Липецка Ирина Суздальцева отметила, что в прошлом году сотрудниками управления в адрес УК вынесено 307 предписаний об устранении выявленных нарушений в их деятельности. 39 таких предписаний получило МУП «Второе ГЖУ», 33 - ОГУП «ЛОКК», 31 - ГУК «Сокол», 20 - ГУК «Привокзальная», 13 - ГУК «Центральная-Л» (примечательно, что две последние УК возглавляют члены этой самой депутатской комиссии по ЖКХ, депутаты Юрий Шкляров и Александр Шальнев). Ирина Суздальцева отметила, что управляющие компании игнорируют большинство выданных им предписаний.
Помимо коммунальных платежей мы платим еще и налоги. Но жителей Октябрьского района Липецка заставляют это делать крайне изощренным способом - взбираться на пятый этаж здания пешком. Но подъем по крутым ступенькам не всем по силам (см. «Этажерка» страданий»).
Рассерженных пожилых людей понять можно. Но уже в этом году число посетителей налоговых инспекций вырастет в разы: власти решили, что липчане будут платить налог на недвижимость, рассчитанный исходя не из оценки БТИ, а из ее кадастровый стоимости, автоматически увеличивающей суммы платежа. Новые расчеты налога не обойдутся без их оспаривания гражданами. Представьте, какой ад начнется в той же Октябрьской ИФНС, куда со своими платежками ринутся уже не тысячи, а десятки тысяч горожан, большая часть которых - пенсионеры!
Налог на имущество, земельный налог, транспортный налог, налог при сделках с недвижимостью… Россиян обрекают на хождения по мукам. Причем на одни и те же грабли с учетом разночтений в документах, человеческого фактора и сбоев в компьютерных программах мы будем наступать многократно. А тут еще и дополнительное неудобство в виде неудачного расположения Октябрьской налоговой инспекции!
Сытый голодного не разумеет. Мертвый живого - тем более
Оказывается, «Липецк один из самых сытых городов». Среднестатистический липчанин может позволить себе купить на зарплату 136 обедов - «Индекс ланча» рассчитал доставщик еды Delivery Club (он позволяет рассчитать, сколько может позволить себе обедов жители разных городов, исходя из статистических данных о среднем доходе по региону и минимальной стоимости комплексного обеда в регионе). Для сравнения: москвич может приобрести 338 комплексных обедов. Самые «голодные» регионы - Саратов (43 обеда) и Иркутск (47).
Можно ли верить статистике, если поверить следующей новости: «Липецк в ТОПе городов, жители которых берут самые крупные ссуды в пунктах микрозаймов». Этот рынок в прошлом году достиг рекордного значения в 242 млрд рублей. Наибольшая сумма займа зафиксирована в Москве и Московской области, Калужской, Липецкой, Брянской областях и Санкт-Петербурге.
Хуже, чем у соседей, у липчан обстоят дела даже с умершими. Так, «В горсовете не определились с похоронами липчан» - новое разработанное департаментом ЖКХ положение «Об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения» не стало лучше старого, от 2009 года.
Этот вопрос появился в повестке дня горсовета в прошлом году, после ряда инцидентов на кладбищах города, когда МБУ «Ритуальные услуги г. Липецка» активно препятствовала погребению покойников частными ритуальными бюро в так называемые родственные могилы. В то же время такие захоронения проходили без скандалов, если организацию похорон брала на себя муниципальная организация. Три раза в такие скандалы были вынуждены вмешиваться СМИ и полиция. А потом выяснилось, что в СУ СК РФ по Липецкой области по оперативным материалам полиции возбудили уголовное дело по ст. 290 УК РФ («получение взятки») по факту передачи 150 тысяч рублей смотрителю кладбищ Александру Куркину (из материалов уголовного дела следует, что главному смотрителю кладбищ Липецка были переданы 150 тысяч рублей за выделение места под захоронение на закрытом старом Косыревском кладбище).
Пока муниципальное ритуальное бюро борется за покойников с частными лавочками, «Под Липецком действует стихийное кладбище». Беда еще и в том, что здесь взялись хоронить не только жителей села Троицкое, но и всех желающих. Очевидно, связано это с тем, что в Липецке закрыто для захоронений уже и новое Косыревское кладбище, и покойников теперь предают земле в Желтых Песках и Сселках. Жителям юго-западной части Липецка куда проще похоронить своих умерших родных в Троицком, чем везти их на другой конец города.
А вот жителю села Доброе Михаилу Карякину, выигравшему суд у районной администрации, судебный пристав, по его словам, пожелал остаться жить на кладбище. В свою очередь, в УФССП России по Липецкой области обиделись на статью «В Добром подтерлись письмом Путину». И почему-то заявили, что «Права одного человека заканчиваются там, где начинаются права других людей».
«Не взлетим, так поплаваем!»
В середине марта «В Липецкой области ночью до -18». Тут два варианта: либо липчане плохо проводили Зиму, либо сильная половина человечества не угодили слабой с подарками на 8 Марта, а те и накликали беду. В итоге «Два человека насмерть замерзли в Липецком районе». Причиной смерти людей в обоих случаях стало переохлаждение. Но кому - война, а кому - мать родна: на радость детворе и любителям ЗОЖ «В Липецке снова заливают катки».
Впрочем, весна потихоньку берет свое: «Дневные оттепели и ночные морозы делают из дорог Липецка «швейцарский сыр», и ежедневно муниципальные дорожники пломбируют литым асфальтом до 400 кв.м. выбоин.
- Отдельный вопрос - разрушения асфальта на относительно недавно построенных дорогах в юго-западном районе города. Мы направили претензионные письма руководителям организаций, которые их построили и у которых новые объекты находятся на гарантии. Пока подрядчики на наши обращения не отреагировали. Не исключаю, что ямы на этих дорогах мы отремонтируем своими силами, а потом выставим счета уклонившимся от исполнения гарантийных обязательств через суд, - сказал GOROD48 председатель департамента городского хозяйства и благоустройства Алексей Бахтин.
Кстати, «Мэрия выиграла иски к липецким дорожникам», которые не желали исполнять свои обязанности по четырехлетнему содержанию отремонтированных магистралей: ООО «Премьера» должно вернуть в городскую казну 4,8 млн рублей за дорогу по улице Неделина, а ООО «СтройСоюз» - 6,5 млн рублей за дорогу по улице Карла Маркса.
Кажется, весна в этом году будет поздняя, а потому и опасная: «Липецк ждет большая вода». Поэтому глава города Сергей Иванов призвал готовиться к самому негативному сценарию.
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18.02.2018 08:00Неделя 48