В Липецке школьники снова играют в «Зарницу»

23 команды сразились в популярную раньше патриотическую игру.

Впервые за долгие годы среди липецкие школьники сыграли в игру «Зарница». Как сообщили в городском департаменте образования, на территории школ №№ 65, 59 собрались 23 команды, в состав каждой из которых вошли по 7 учащихся начальных классов и 3 родителя.

У каждой команды были свои логотип, экипировка и самое главное, флаг, который они устанавливали в финале прохождения патриотического квеста.

В итоге победительницей стала команда школы №14, что и неудивительно, ведь там учатся будущие кадеты. Второе место заняли ученики школы №9, третье – воспитанники школы № 47.

«Зарница» состояла из семи этапов: «Меткий стрелок», «Бег в колонну с движениями и песней», «Минное поле», «Лыжи. Дети», «Помощь раненому», «Полоса препятствий», «Установка флага».

Организаторами городской игры «Зарница» выступили департамент образования администрации города Липецка и ДДТ «Городской» имени С.А. Шмакова совместно с областной общественной организацией ветеранов специального отряда быстрого реагирования «Феникс» и всероссийской общественной организацией ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Боевое братство».

«Зарница» состоялась в рамках городской воспитательной акции «Мой выбор – будущее России!».



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