В Липецкой области в ДТП разбились футболистки брянского клуба

Четверо спортсменок госпитализированы.

Как сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области, сегодня в 15:13 у села Красный Куст Елецкого района столкнулись автомобиль «ВАЗ 2110» и микроавтобус «Мерседес Спринтер».

По данным Sports-32.ru , в аварию попала женская команда по футболу «Триумф», выступающая в Первой лиге чемпионата России зоны Черноземье. Девушки ехали на матч в Воронеж.



Четыре брянских девушки с переломами и сотрясениям головного мозга госпитализированы. Остальные футболистки доставлены в пожарную часть Ельца. За ними отправлен автотранспорт из Брянска.

Запланированный на сегодня матч с ФК “Сталь-IT” (Воронеж) не состоится.

Фото: 32CARS.RU