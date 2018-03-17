Происшествия

сегодня, 18:37

В Липецкой области в ДТП разбились футболистки брянского клуба

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#авария #ДТП
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В Липецкой области в ДТП разбились футболистки брянского клуба

Четверо спортсменок госпитализированы.

Как сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области, сегодня в 15:13 у села Красный Куст Елецкого района столкнулись автомобиль «ВАЗ 2110» и микроавтобус «Мерседес Спринтер».

По данным  Sports-32.ru, в аварию попала женская команда по футболу «Триумф», выступающая в Первой лиге чемпионата России зоны Черноземье. Девушки ехали на матч в Воронеж.

Четыре брянских девушки с переломами и сотрясениям головного мозга госпитализированы. Остальные футболистки доставлены в пожарную часть Ельца. За ними отправлен автотранспорт из Брянска.

Запланированный на сегодня матч с ФК “Сталь-IT” (Воронеж) не состоится.

Фото: 32CARS.RU

 

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#авария #ДТП
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Комментарии (1)

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гость

45 минут назад
Ужас.Читаю как вести с фронта.Народ совсем безбашенный,колотят авто вместе с собой.
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