сегодня, 18:37
В Липецкой области в ДТП разбились футболистки брянского клуба
Четверо спортсменок госпитализированы.
Как сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области, сегодня в 15:13 у села Красный Куст Елецкого района столкнулись автомобиль «ВАЗ 2110» и микроавтобус «Мерседес Спринтер».
По данным
Sports-32.ru, в аварию попала женская команда по футболу «Триумф», выступающая в Первой лиге чемпионата России зоны Черноземье. Девушки ехали на матч в Воронеж.
Четыре брянских девушки с переломами и сотрясениям головного мозга госпитализированы. Остальные футболистки доставлены в пожарную часть Ельца. За ними отправлен автотранспорт из Брянска.
Запланированный на сегодня матч с ФК “Сталь-IT” (Воронеж) не состоится.
Фото: 32CARS.RU
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