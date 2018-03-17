Происшествия

сегодня, 16:26

Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на трассе Хлевное-Тербуны

811
#авария #ДТП
Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на трассе Хлевное-Тербуны

Пострадал один человек.

Сегодня в 12:01 на 25 км. автодороги Хлевное-Тербуны столкнулись легковой автомобиль «Дэу Нексия» и грузовик «Фредлайнер».

На месте аварии работали спасатели. В результате аварии есть пострадавший, доставлен в  ГУЗ «Тербунская МРБ».
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#авария #ДТП

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