Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на трассе Хлевное-Тербуны

Пострадал один человек.

Сегодня в 12:01 на 25 км. автодороги Хлевное-Тербуны столкнулись легковой автомобиль «Дэу Нексия» и грузовик «Фредлайнер».



На месте аварии работали спасатели. В результате аварии есть пострадавший, доставлен в ГУЗ «Тербунская МРБ».