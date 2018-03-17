Происшествия
сегодня, 16:26
Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на трассе Хлевное-Тербуны
Пострадал один человек.
Сегодня в 12:01 на 25 км. автодороги Хлевное-Тербуны столкнулись легковой автомобиль «Дэу Нексия» и грузовик «Фредлайнер».
На месте аварии работали спасатели. В результате аварии есть пострадавший, доставлен в ГУЗ «Тербунская МРБ».
На месте аварии работали спасатели. В результате аварии есть пострадавший, доставлен в ГУЗ «Тербунская МРБ».
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