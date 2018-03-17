Общество

сегодня, 14:43

В Ельце машина провалилась в яму

2 796
#яма #дорога #автомобиль
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В Ельце машина провалилась в яму

Ельчане удивились реакции коммунального начальника.

Как сообщает сообщество "Елец Новости города", сегодня на улице Маяковского в яму провалился автомобиль.

"Начальник коммунального хозяйства Ю.С.Иванин ехал мимо посмотрел и не отреагировал. При звонке в ГАИ мы получили отказ", говорится в сообщении.



И все же позже машину вытащили, как сообщает паблик: "при помощи собравшихся людей и проезжающих мимо ППС". "Приехала Аварийная коммунальная служба поставили знаки и засыпали эту яму снежком. Ждите новых приключений...", говорится в сообщении.


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#яма #дорога #автомобиль
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Комментарии (2)

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Гражданин

18 минут назад
Зато в крыму все путем, а мы как нибудь потерпим...
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WAX

49 минут назад
Это не яма это Российские дороги сделанные по ГОСТ.
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