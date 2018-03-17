Общество
сегодня, 14:43
В Ельце машина провалилась в яму
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Ельчане удивились реакции коммунального начальника.
Как сообщает сообщество "Елец Новости города", сегодня на улице Маяковского в яму провалился автомобиль.
"Начальник коммунального хозяйства Ю.С.Иванин ехал мимо посмотрел и не отреагировал. При звонке в ГАИ мы получили отказ", говорится в сообщении.
И все же позже машину вытащили, как сообщает паблик: "при помощи собравшихся людей и проезжающих мимо ППС". "Приехала Аварийная коммунальная служба поставили знаки и засыпали эту яму снежком. Ждите новых приключений...", говорится в сообщении.
"Начальник коммунального хозяйства Ю.С.Иванин ехал мимо посмотрел и не отреагировал. При звонке в ГАИ мы получили отказ", говорится в сообщении.
И все же позже машину вытащили, как сообщает паблик: "при помощи собравшихся людей и проезжающих мимо ППС". "Приехала Аварийная коммунальная служба поставили знаки и засыпали эту яму снежком. Ждите новых приключений...", говорится в сообщении.
2 796
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