«Застывшее время»: история прошлого века в заброшенных домах лебедянского села

Наш маршрут выходного дня привёл нас в Лебедянский район, в некогда большое и шумное, а ныне вымирающее село Павловское.

Наш маршрут выходного дня привёл нас в Лебедянский район, в некогда большое и шумное, а ныне вымирающее село Павловское. Его история насчитывает почти четыреста лет - оно впервые упоминалось в 1627 году как Павловская пустошь. А люди жили здесь и ранее. Однако сейчас село вымирает.



Своего расцвета Павловское достигло уже при советской власти - в начале XX века здесь было почти триста дворов и свыше 1600 жителей. За восемьдесят лет их осталось меньше сотни.



Красноречивым свидетелем величия села осталась церковь Вознесения Господня. Ее возвели в 1848 году. Ныне величественный храм разрушен, своим пристанищем его выбрали птицы. В самом селе хорошо сохранились опустевшие дома местных жителей. Нам удалось установить, как звали хозяйку одного из них - это была ветеран Великой Отечественной войны Анастасия Егоровна. На ее имя в день Великой Победы ежегодно приходили поздравительные открытки. В доме хорошо сохранились мебель, детские игрушки, семейные фотографии - целая жизнь, которая закончилась здесь несколько лет назад.



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