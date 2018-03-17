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сегодня, 14:55

«Застывшее время»: история прошлого века в заброшенных домах лебедянского села

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#маршрут выходного дня #застывшее время
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«Застывшее время»: история прошлого века в заброшенных домах лебедянского села

Наш маршрут выходного дня привёл нас в Лебедянский район, в некогда большое и шумное, а ныне вымирающее село Павловское. 

Наш маршрут выходного дня привёл нас в Лебедянский район, в некогда большое и шумное, а ныне вымирающее село Павловское. Его история насчитывает почти четыреста лет - оно впервые упоминалось в 1627 году как Павловская пустошь. А люди жили здесь и ранее. Однако сейчас село вымирает.

 Своего расцвета Павловское достигло уже при советской власти - в начале XX века здесь было почти триста дворов и свыше 1600 жителей. За восемьдесят лет их осталось меньше сотни. 

 Красноречивым свидетелем величия села осталась церковь Вознесения Господня. Ее возвели в 1848 году. Ныне величественный храм разрушен, своим пристанищем его выбрали птицы. В самом селе хорошо сохранились опустевшие дома местных жителей. Нам удалось установить, как звали хозяйку одного из них - это была ветеран Великой Отечественной войны Анастасия Егоровна. На ее имя в день Великой Победы ежегодно приходили поздравительные открытки. В доме хорошо сохранились мебель, детские игрушки, семейные фотографии - целая жизнь, которая закончилась здесь несколько лет назад.

 Координаты для смартфона или навигатора: 52.865877°N 39.213730°E

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#маршрут выходного дня #застывшее время
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Комментарии (1)

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Искатель приключений

сегодня, 15:07
Таких сел сейчас несчесть и с каждым сезоном их все больше и больше.
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