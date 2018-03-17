Спасатели распространили экстренное предупреждение

Снегопад и метель продолжатся.

По данным синоптиков, сегодня вечером и в течение дня 18 марта в Липецкой области ожидается сильный снегопад и метель. На дорогах снежные заносы. Ветер ночью северо-восточный 8-13, местами порывы до 18 м/с. Днем северной четверти 6-11, местами порывы до 16 м/с. Температура ночью 15-20 градусов мороза, днем 9-14 градусов мороза.



Спасатели областного Управления МЧС напоминают липчанам о необходимости соблюдать осторожность в непростых метеоусловиях.

