Общество

сегодня, 12:36

Спасатели распространили экстренное предупреждение

1155
#снегопад
Спасатели распространили экстренное предупреждение

Снегопад и метель продолжатся.

По данным синоптиков, сегодня вечером и в течение дня 18 марта в Липецкой области ожидается сильный снегопад и метель. На дорогах снежные заносы. Ветер ночью северо-восточный 8-13, местами порывы до 18 м/с. Днем северной четверти 6-11, местами порывы до 16 м/с. Температура ночью 15-20 градусов мороза, днем 9-14 градусов мороза.

Спасатели областного Управления МЧС напоминают липчанам о необходимости соблюдать осторожность в непростых метеоусловиях.
1155
#снегопад

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