Рок-группа «Пикник» попала в аварию во Владимирской области

Бас-гитарист группы «Пикник» Марат Корчемный рассказал об аварии, в которую музыканты попали по дороге в Рязань. По его словам, жизнь артистам спас водитель микроавтобуса, в котором передвигались музыканты.





Накануне в УМВД по Владимирской области сообщили, что авария произошла в 12.10 по московскому времени на 50-м километре автодороги Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума. По предварительной информации, водитель Honda выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Камазом" и Volkswagen. В результате ДТП пострадали семь человек: водители двух легковых автомобилей, а также пятеро пассажиров Volkswagen. В Гусь-Хрустальной городской больнице находятся пять участников группы "Пикник", их состояние в пятницу вечером врачи оценивали как средней тяжести.



"Пока в состоянии изменений нет. Сейчас надо обеспечить неотложную помощь, стабилизацию… А потом уже все остальное", — сказал Кирюхин.



Он отметил, что у одного из пострадавших перелом поясничного отдела позвоночника, "но без каких-либо нарушений, исход будет благоприятным". Еще у одного пострадавшего было подозрение на перелом костей таза, но, по словам директор департамента, этот диагноз пока не подтверждается.



На вопрос, будут ли музыкантов транспортировать в другие клиники, Кирюхин ответил, что такого вопроса пока не стоит, также пока нет в планах приглашать других специалистов.



"Там все ясно, проблем нет, нужно только время и наблюдение. Врачи говорят, что им помощь не нужна", — подчеркнул директор департамента здравоохранения.



Напомним, музыкантов группы "Пикник" доставили в больницу после в ДТП во Владимирской области. Запланированный на 16 марта концерт коллектива в Рязанской областной филармонии отменили, - сообщила ТАСС директор филармонии Елена Буняшина.



"Они попали в аварию. Насколько мы знаем, троих участников группы вместе с лидером госпитализировали. Концерт на сегодня отменен. ДТП произошло во Владимирской области", - сказал она.



"Произошло ДТП, тяжелое ДТП, причины пока не известны. Автобус с музыкантами попал в ДТП, сейчас у них, по моей информации, достаточно тяжелые травмы", - сказал



На официальном сайте группы сообщается, что музыканты планировали после Рязани продолжить выступления в российских городах. В Калининграде группу ждали 25 марта, 29 марта - в Мурманске, 1 апреля Калининграде. Далее музыканты должны были отправится в казахстанскую Астану. "В Рязани концерт отменяется, по остальным городам мы не понимаем, все зависит от состояния", - пояснил Домбровский.



Глава Гусь-Хрустального района региона Владимир Кабенкин отметил, что здоровье музыкантов опасений не вызывает.



"Семь пострадавших в ДТП с микроавтобусом доставлены в травматологию больницы Гусь-Хрустального. Их состояние здоровья опасений не вызывает", - сказал он.



По данным ГУ МЧС по Владимирской области, в 13:10 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о столкновении трех транспортных средств в Гусь-Хрустальном районе на 50 километре автодороги Владимир - Тума. На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, патруль ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.



Рок-группа "Пикник" основана в Ленинграде в 1978 году. Известность получила с приходом солиста и гитариста Эдмунда Шклярского в 1981 году. В составе группы помимо него: Леонид Кирнос - ударные, Марат Корчемный - бас, Станислав Шклярский - клавишные.



Медики во Владимирской области, где в пятницу попали в ДТП музыканты группы "Пикник", справятся с лечением пострадавших своими силами, без помощи приглашенных специалистов, о транспортировке музыкантов в крупные клиники страны тоже речи не идет, - сообщил РИА-Новости в субботу директор регионального департамента здравоохранения Александр Кирюхин.Накануне в УМВД по Владимирской области сообщили, что авария произошла в 12.10 по московскому времени на 50-м километре автодороги Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума. По предварительной информации, водитель Honda выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Камазом" и Volkswagen. В результате ДТП пострадали семь человек: водители двух легковых автомобилей, а также пятеро пассажиров Volkswagen. В Гусь-Хрустальной городской больнице находятся пять участников группы "Пикник", их состояние в пятницу вечером врачи оценивали как средней тяжести."Пока в состоянии изменений нет. Сейчас надо обеспечить неотложную помощь, стабилизацию… А потом уже все остальное", — сказал Кирюхин.Он отметил, что у одного из пострадавших перелом поясничного отдела позвоночника, "но без каких-либо нарушений, исход будет благоприятным". Еще у одного пострадавшего было подозрение на перелом костей таза, но, по словам директор департамента, этот диагноз пока не подтверждается.На вопрос, будут ли музыкантов транспортировать в другие клиники, Кирюхин ответил, что такого вопроса пока не стоит, также пока нет в планах приглашать других специалистов."Там все ясно, проблем нет, нужно только время и наблюдение. Врачи говорят, что им помощь не нужна", — подчеркнул директор департамента здравоохранения.Напомним, музыкантов группы "Пикник" доставили в больницу после в ДТП во Владимирской области. Запланированный на 16 марта концерт коллектива в Рязанской областной филармонии отменили, - сообщила ТАСС директор филармонии Елена Буняшина."Они попали в аварию. Насколько мы знаем, троих участников группы вместе с лидером госпитализировали. Концерт на сегодня отменен. ДТП произошло во Владимирской области", - сказал она."Произошло ДТП, тяжелое ДТП, причины пока не известны. Автобус с музыкантами попал в ДТП, сейчас у них, по моей информации, достаточно тяжелые травмы", - сказал ТАСС представитель группы Виктор Домбровский.На официальном сайте группы сообщается, что музыканты планировали после Рязани продолжить выступления в российских городах. В Калининграде группу ждали 25 марта, 29 марта - в Мурманске, 1 апреля Калининграде. Далее музыканты должны были отправится в казахстанскую Астану. "В Рязани концерт отменяется, по остальным городам мы не понимаем, все зависит от состояния", - пояснил Домбровский.Глава Гусь-Хрустального района региона Владимир Кабенкин отметил, что здоровье музыкантов опасений не вызывает."Семь пострадавших в ДТП с микроавтобусом доставлены в травматологию больницы Гусь-Хрустального. Их состояние здоровья опасений не вызывает", - сказал он.По данным ГУ МЧС по Владимирской области, в 13:10 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о столкновении трех транспортных средств в Гусь-Хрустальном районе на 50 километре автодороги Владимир - Тума. На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, патруль ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.Рок-группа "Пикник" основана в Ленинграде в 1978 году. Известность получила с приходом солиста и гитариста Эдмунда Шклярского в 1981 году. В составе группы помимо него: Леонид Кирнос - ударные, Марат Корчемный - бас, Станислав Шклярский - клавишные.