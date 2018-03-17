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38 минут назад

Бизнесмен Глушков мог быть задушен собачьим поводком

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#Бизнесмен Глушков #дело Скрипаля #Лондон #Британия #Березовский #убийство
Бизнесмен Глушков мог быть задушен собачьим поводком

Компаньон Бориса Березовского Николай Глушков мог погибнуть от удушения собачьим поводком.

Компаньон Бориса Березовского Николай Глушков мог погибнуть от удушения собачьим поводком, - сообщает британская газета Independent со ссылкой на источники.

По данным издания, такой версии придерживаются ведущие дело британские следователи, - передает ТАСС.

Ранее Скотленд-Ярд заявил, что Глушков погиб от удушения, происшествие квалифицировано как убийство. При этом следствие сообщило, что не выявило связи между смертью соратника Березовского и отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Глушков, заочно осужденный в России на восемь лет колонии за хищения у "Аэрофлота", на днях найден мертвым в Лондоне. В окружении бывшего топ-менеджера "Аэрофлота", говоря о его смерти, отмечают, что он умер "как Борис Березовский".

Ранее посольство России в Лондоне официальной нотой запросило всю информацию о смерти Глушкова. В пятницу глава МИД Сергей Лавров заявил, что Лондон не уведомил Москву о смерти бывшего заместителя гендиректора "Аэрофлота", хотя обязан был это сделать.

Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их якобы отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда Москве передали десять человек.
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#Бизнесмен Глушков #дело Скрипаля #Лондон #Британия #Березовский #убийство

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