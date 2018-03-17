В России никогда не было программы «Новичок»‍

В России никогда не было никакой программы под кодовым названием «Новичок». Об этом сообщил постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.





Такое мнение в эфире телеканала RT высказал постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.



"Если судить по заявлению главы британской делегации, они рассматривают наше предложение о двусторонних консультациях как попытку затянуть расследование <...> и заявляют, что намерение РФ - избежать ответственности. Но у меня есть другая догадка: на самом деле наши британские друзья и партнеры опасаются того, что наши эксперты проанализируют образцы вещества и увидят в них какой-то подвох, а наши партнеры этого не хотят. Тем более, что мы предупредили их, что готовы ко всестороннему диалогу, но только если они подкрепят свои обвинения доказательствами", - заявил Шульгин.



В случае, если Великобритания не предъявит никаких доказательств, российская сторона будет считать, что "у Лондона нет ничего за душой, и они будут ответственны за клевету", напомнил постпред при ОЗХО.



Москва отвергает обвинения в нарушении конвенции о запрещении химического оружия, - заявил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.



В России никогда не было программы под кодовым названием «Новичок», любые обвинения британцев в сокрытии Россией какого-либо химоружия «не по адресу», РФ их не принимает, - заявил в интервью «Интерфаксу» постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.



Шульгин отметил, что существует большая вероятность того, что вещество, которое применили против Скрипаля и его дочери, проистекает из лабораторий США и Великобритании.

Отказ Великобритании от двусторонних консультаций с Россией по делу Скрипаля может означать, что существует подвох, который могли бы обнаружить российские эксперты, - передает ТАСС Такое мнение в эфире телеканала RT высказал постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин."Если судить по заявлению главы британской делегации, они рассматривают наше предложение о двусторонних консультациях как попытку затянуть расследование <...> и заявляют, что намерение РФ - избежать ответственности. Но у меня есть другая догадка: на самом деле наши британские друзья и партнеры опасаются того, что наши эксперты проанализируют образцы вещества и увидят в них какой-то подвох, а наши партнеры этого не хотят. Тем более, что мы предупредили их, что готовы ко всестороннему диалогу, но только если они подкрепят свои обвинения доказательствами", - заявил Шульгин.В случае, если Великобритания не предъявит никаких доказательств, российская сторона будет считать, что "у Лондона нет ничего за душой, и они будут ответственны за клевету", напомнил постпред при ОЗХО.Москва отвергает обвинения в нарушении конвенции о запрещении химического оружия, - заявил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.В России никогда не было программы под кодовым названием «Новичок», любые обвинения британцев в сокрытии Россией какого-либо химоружия «не по адресу», РФ их не принимает, - заявил в интервью «Интерфаксу» постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.Шульгин отметил, что существует большая вероятность того, что вещество, которое применили против Скрипаля и его дочери, проистекает из лабораторий США и Великобритании.