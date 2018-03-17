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Россия высылает 23 британских дипломата

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#Россия #Британия #дипломаты
Россия высылает 23 британских дипломата

Россия объявила 23 британских дипломата персонами нон-грата. Они должны будут покинуть страну в течение недели.

Министерство иностранных дел России объявило персонами нон-грата 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании и потребовало их покинуть страну в недельный срок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что вызванному в МИД послу Британии в Москве Лори Бристоу была передана нота о принятии ряда решений в ответ на провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения России в связи с инцидентом в Солсбери.

«Объявляются персонами нон-грата и высылаются в недельный срок 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании в Москве», — говорится в сообщении.

Кроме того, отзывается согласие России на открытие и функционирование Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращается деятельность Британского совета в связи с неурегулированностью его статуса.

«Британская сторона предупреждена, что в случае, если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что посол Великобритании Лори Бристоу вызван в МИД России, - передает RT.
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#Россия #Британия #дипломаты

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