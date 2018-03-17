В мире

сегодня, 10:57

На Филиппинах семь человек погибли при крушении самолета

193
#Филиппины #крушение самолета
На Филиппинах семь человек погибли при крушении самолета

Семь человек погибли в результате крушения самолёта в провинции Булакан на Филиппинах.

Семь человек погибли в субботу в результате крушения шестиместного самолета Piper PA-23 Apache на Филиппинах. Об этом сообщил телеканал CNN Philippines.

По его данным, самолет рухнул вскоре после взлета из небольшого аэропорта в городе Пларидел в провинции Булакан. Инцидент произошел в одном из жилых кварталов города.

Как уточняет агентство "Синьхуа", в результате крушения самолета погибли шесть человек, находившиеся на борту, из которых двое - пилоты, а также местный житель, - передает ТАСС.
193
#Филиппины #крушение самолета

Комментарии

комментарии проходят модерацию (почему?)
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Бизнесмен Глушков мог быть задушен собачьим поводком
#Бизнесмен Глушков #дело Скрипаля #Лондон
Бизнесмен Глушков мог быть задушен собачьим поводком

37 минут назад

В мире
Порошенко припасет девять граммов свинца на случай нападения России‍
#Россия #Порошенко #Украина
Порошенко припасет девять граммов свинца на случай нападения России‍

сегодня, 10:45

В мире
Украина не пустит россиян на выборы в посольство и консульства
#Украина #Россия #выборы-2018
Украина не пустит россиян на выборы в посольство и консульства

сегодня, 10:38

В мире
Сенаторы США потребовали заблокировать проект «Северный поток — 2»‍
#США #Северный поток-2
Сенаторы США потребовали заблокировать проект «Северный поток — 2»‍

сегодня, 10:23

В мире
В США рассказали о кружившем над российским посольством вертолете
#США #Россия #вертолет
В США рассказали о кружившем над российским посольством вертолете

сегодня, 09:41

В мире
Американский военный вертолет потерпел крушение в Ираке
Американский военный вертолет потерпел крушение в Ираке

вчера, 11:47

В мире