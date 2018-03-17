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На Филиппинах семь человек погибли при крушении самолета
Семь человек погибли в результате крушения самолёта в провинции Булакан на Филиппинах.
Семь человек погибли в субботу в результате крушения шестиместного самолета Piper PA-23 Apache на Филиппинах. Об этом сообщил телеканал CNN Philippines.
По его данным, самолет рухнул вскоре после взлета из небольшого аэропорта в городе Пларидел в провинции Булакан. Инцидент произошел в одном из жилых кварталов города.
Как уточняет агентство "Синьхуа", в результате крушения самолета погибли шесть человек, находившиеся на борту, из которых двое - пилоты, а также местный житель, - передает ТАСС.
По его данным, самолет рухнул вскоре после взлета из небольшого аэропорта в городе Пларидел в провинции Булакан. Инцидент произошел в одном из жилых кварталов города.
Как уточняет агентство "Синьхуа", в результате крушения самолета погибли шесть человек, находившиеся на борту, из которых двое - пилоты, а также местный житель, - передает ТАСС.
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