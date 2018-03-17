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25 минут назад
В Пермском крае грузовой поезд сошел с рельсов
В Пермском крае на станции Мулянка сошли с рельсов несколько вагонов грузового поезда.
В результате схода с рельсов нескольких вагонов грузового поезда в Пермском крае повреждены около 200 метров железнодорожного полотна. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.
"Следственными органами проводится доследственная проверка по факту схода с рельсов нескольких вагонов грузового поезда в районе станции Мулянка Пермского края. Опрокидывания вагонов не произошло. В результате схода повреждено предварительно 200 метров железнодорожного полотна", - говорится в сообщении.
По данным МЧС по Пермскому краю, информация об инциденте поступила около 06:30 по московскому времени. "Задержки движения грузовых и пассажирских поездов не допущено, составы следуют по резервным путям", - отметили в ведомстве.
В ликвидации происшествия участвуют 75 человек и 17 единиц техники, - передает ТАСС.
"Задержки движения грузовых и пассажирских поездов не допущено, составы следуют по резервным путям. На месте происшествия работают силы и средства звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского МР в количестве 75 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС 28 человек и 5 единиц техники", - сообщает пресс-служба МЧС Прикамья.
"Следственными органами проводится доследственная проверка по факту схода с рельсов нескольких вагонов грузового поезда в районе станции Мулянка Пермского края. Опрокидывания вагонов не произошло. В результате схода повреждено предварительно 200 метров железнодорожного полотна", - говорится в сообщении.
По данным МЧС по Пермскому краю, информация об инциденте поступила около 06:30 по московскому времени. "Задержки движения грузовых и пассажирских поездов не допущено, составы следуют по резервным путям", - отметили в ведомстве.
В ликвидации происшествия участвуют 75 человек и 17 единиц техники, - передает ТАСС.
"Задержки движения грузовых и пассажирских поездов не допущено, составы следуют по резервным путям. На месте происшествия работают силы и средства звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского МР в количестве 75 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС 28 человек и 5 единиц техники", - сообщает пресс-служба МЧС Прикамья.
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