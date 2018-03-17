В России

25 минут назад

В Пермском крае грузовой поезд сошел с рельсов

105
#Пермь #поезд
В Пермском крае грузовой поезд сошел с рельсов

В Пермском крае на станции Мулянка сошли с рельсов несколько вагонов грузового поезда.

В результате схода с рельсов нескольких вагонов грузового поезда в Пермском крае повреждены около 200 метров железнодорожного полотна. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

"Следственными органами проводится доследственная проверка по факту схода с рельсов нескольких вагонов грузового поезда в районе станции Мулянка Пермского края. Опрокидывания вагонов не произошло. В результате схода повреждено предварительно 200 метров железнодорожного полотна", - говорится в сообщении.

По данным МЧС по Пермскому краю, информация об инциденте поступила около 06:30 по московскому времени. "Задержки движения грузовых и пассажирских поездов не допущено, составы следуют по резервным путям", - отметили в ведомстве.

В ликвидации происшествия участвуют 75 человек и 17 единиц техники, - передает ТАСС.

"Задержки движения грузовых и пассажирских поездов не допущено, составы следуют по резервным путям. На месте происшествия работают силы и средства звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского МР в количестве 75 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС 28 человек и 5 единиц техники", - сообщает пресс-служба МЧС Прикамья.
105
#Пермь #поезд

Комментарии

комментарии проходят модерацию (почему?)
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Посол Британии вызван в МИД России‍
#Британия #Россия #посол
Посол Британии вызван в МИД России‍

32 минуты назад

В России
Россия приняла решение по ответным мерам в отношении Британии
#Россия #Британия #дело Скрипаля
Россия приняла решение по ответным мерам в отношении Британии

57 минут назад

В России
В Минобрнауки прокомментировали законопроект об отмене ЕГЭ‍
#ЕГЭ #закон #отмена
В Минобрнауки прокомментировали законопроект об отмене ЕГЭ‍

вчера, 13:28

В России
Самый дешевый в России автомобиль на метане появится в 2019 году
#автотранспорт
Самый дешевый в России автомобиль на метане появится в 2019 году

вчера, 12:01

В России
Поклонская попросила ЦИК снять Собчак с выборов‍
#Поклонская #Собчак #ЦИК
1
Поклонская попросила ЦИК снять Собчак с выборов‍

вчера, 11:58

В России
Выращивание опиумного мака планируют легализовать в России
#фармакология #мак
2
Выращивание опиумного мака планируют легализовать в России

вчера, 11:27

В России