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Порошенко припасет девять граммов свинца на случай нападения России
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна готова оказать сопротивление, если Россия решится на интервенцию
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна готова оказать сопротивление, если Москва решится на интервенцию. Об этом в пятницу, 16 марта, - передает Lenta.ru.
«Нас несколько десятков лет усыпляли колыбельными о миролюбивой России и делали это с одной целью — чтобы мы с вами не были готовы к российскому нападению. Но я заявляю: такой ошибки больше никогда не повторится — пусть Россия знает, что мы готовы к отпору и девять граммов свинца припасем для каждого, кто придет к нам с мечом», — сказал украинский лидер в Краматорске.
По его словам, в 2014 году Москва разместила свои силы вдоль украинских границ так, чтобы иметь возможность напасть. Порошенко добавил, что ему известно более чем о 35 тысячах российских военнослужащих на востоке Украины, 700 танках, бронемашинах, артиллерийских системах и реактивных системах залпового огня, поставленных из России.
Он также отметил, что воюющих против Киева наемников готовят в Крыму, Ростовской и Белгородской областях.
Вооруженные столкновения на юго-востоке Украины начались после насильственной смены власти в стране и массовых выступлений жителей Донецкой, Луганской и ряда других областей против этих событий. Были самопровозглашены Донецкая и Луганская народные республики, против которых Киев начал силовую операцию с привлечением армии, названную антитеррористической. Украинские власти неоднократно заявляли, что в регионе действуют российские военнослужащие. Москва подчеркивала, что ее военного присутствия в Донбассе нет.
«Нас несколько десятков лет усыпляли колыбельными о миролюбивой России и делали это с одной целью — чтобы мы с вами не были готовы к российскому нападению. Но я заявляю: такой ошибки больше никогда не повторится — пусть Россия знает, что мы готовы к отпору и девять граммов свинца припасем для каждого, кто придет к нам с мечом», — сказал украинский лидер в Краматорске.
По его словам, в 2014 году Москва разместила свои силы вдоль украинских границ так, чтобы иметь возможность напасть. Порошенко добавил, что ему известно более чем о 35 тысячах российских военнослужащих на востоке Украины, 700 танках, бронемашинах, артиллерийских системах и реактивных системах залпового огня, поставленных из России.
Он также отметил, что воюющих против Киева наемников готовят в Крыму, Ростовской и Белгородской областях.
Вооруженные столкновения на юго-востоке Украины начались после насильственной смены власти в стране и массовых выступлений жителей Донецкой, Луганской и ряда других областей против этих событий. Были самопровозглашены Донецкая и Луганская народные республики, против которых Киев начал силовую операцию с привлечением армии, названную антитеррористической. Украинские власти неоднократно заявляли, что в регионе действуют российские военнослужащие. Москва подчеркивала, что ее военного присутствия в Донбассе нет.
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