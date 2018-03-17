Общество

29 минут назад

В липецком зоопарке подсчитали все зеленые насаждения

1 122
#зоопарк
В липецком зоопарке подсчитали все зеленые насаждения

На территории зверинца растут более 400 деревьев и кустарников

В липецком зоопарке подсчитали все деревья и кустарники. 

На территории зверинца растут: Кустарниковый можжевельник – 35, сирень – 55, снежноягодник – 2, жасмин - 3 , форцизия – 2, древовидный пион – 1, кустарниковая туя - 23 , крыжовник – 1,шиповник - 1 , спирея – 6, калина 5 Итого: 135 кустарников

Боярышник – 5, туя – 23, ясень – 19, ольха – 32, ива повислая – 23, кедровая сосна – 19, тополь – 1, сосна – 17, ель голубая – 5, ель зелёная – 13, берёза – 16, каштан – 8, декоративная яблоня – 13, рябина – 15, дуб - 4, можжевельник пирамидальный – 11, клён- 25, катальпа – 2, китайская (войлочная) вишня – 11,черёмуха – 5, абрикос – 6. Итого: 272 дерева.

1 122
#зоопарк

Комментарии (1)

комментарии проходят модерацию (почему?)
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Житель

7 минут назад
новость дня?)
ответить

Еще в рубрике

Липецкая школьница «усыновила» в зоопарке енотов
#зоопарк
3
Липецкая школьница «усыновила» в зоопарке енотов

сегодня, 10:08

Общество
Оценить дорожную ситуацию на подъездах к Петровскому мосту можно будет с помощью интернет-сервиса
#Петровский мост
6
Оценить дорожную ситуацию на подъездах к Петровскому мосту можно будет с помощью интернет-сервиса

сегодня, 08:37

Общество
Сегодня и завтра День тишины
#выборы
3
Сегодня и завтра День тишины

сегодня, 00:00

Общество
Алексея Глызина напоили пивом в Липецке
#Алексей Глызин
9
Алексея Глызина напоили пивом в Липецке

вчера, 22:45

Общество
Липчан призывают делать семейные фото на выборах
#выборы #образование
13
Липчан призывают делать семейные фото на выборах

вчера, 22:20

Общество
Бытовые отходы перестанут закапывать в землю
#ЖКХ
8
Бытовые отходы перестанут закапывать в землю

вчера, 22:04

Общество