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В липецком зоопарке подсчитали все зеленые насаждения
На территории зверинца растут более 400 деревьев и кустарников
В липецком зоопарке подсчитали все деревья и кустарники.
На территории зверинца растут: Кустарниковый можжевельник – 35, сирень – 55, снежноягодник – 2, жасмин - 3 , форцизия – 2, древовидный пион – 1, кустарниковая туя - 23 , крыжовник – 1,шиповник - 1 , спирея – 6, калина 5 Итого: 135 кустарников
Боярышник – 5, туя – 23, ясень – 19, ольха – 32, ива повислая – 23, кедровая сосна – 19, тополь – 1, сосна – 17, ель голубая – 5, ель зелёная – 13, берёза – 16, каштан – 8, декоративная яблоня – 13, рябина – 15, дуб - 4, можжевельник пирамидальный – 11, клён- 25, катальпа – 2, китайская (войлочная) вишня – 11,черёмуха – 5, абрикос – 6. Итого: 272 дерева.
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