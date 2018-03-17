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Украина не пустит россиян на выборы в посольство и консульства
МВД Украины сообщает, что в воскресенье, 18 марта 2018 года, режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины — в Киеве, Харькове, Одессе и Львове — не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах.
Украинские силовики 18 марта не пустят россиян в дипломатические представительства для голосования на выборах президента России, говорится в заявлении украинского МВД, которое глава ведомства Арсен Аваков опубликовал в Facebook.
В заявлении говорится, что Киев считает выборы президента России незаконными из-за их проведения в Крыму, поэтому решил вообще запретить голосование в посольствах и консульствах на территории Украины.
Как поясняется, Нацгвардия и полиция будут охранять российские дипучреждения, но попасть туда смогут только те, у кого есть дипломатический статус. Остальных в посольства и консульства пропускать не будут.
"МВД обращается к дипломатам и гражданам России с просьбой подчиниться законным требованиям Украины — не провоцировать ситуацию, соблюдать порядок и законы Украины", — заявляет глава МВД.
Аваков добавил, что сообщил об этих планах временно поверенному в делах России на Украине.
На консульском учете на Украине на сегодняшний день состоят 72 тысячи человек.
В эфире радио Sputnik директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко назвал действия Киева нарушением международного права. Вместе с тем, считает он, эти действия были ожидаемы.
"Надо понимать, что это продолжение той войны, которую Украина ведет против России. Поэтому всего этого и следовало ожидать. В ситуации, когда Россия объявлена на Украине "страной-агрессором", никакие российские выборы на украинской территории невозможны. То есть, исходя из той декларативной политики, которую ведет Киев, это всего лишь подтверждение его слов, и в этом смысле Киев последователен. Другое дело, что поскольку это нарушает все возможные международные конвенции, то это вопрос для разрыва дипломатических отношений с Киевом — в силу того, что он нарушает все возможные права, как минимум, семидесяти тысяч граждан России, которые живут на Украине", — сказал Олег Бондаренко.