Украина не пустит россиян на выборы в посольство и консульства

МВД Украины сообщает, что в воскресенье, 18 марта 2018 года, режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины — в Киеве, Харькове, Одессе и Львове — не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах.





Украинские силовики 18 марта не пустят россиян в дипломатические представительства для голосования на выборах президента России, говорится в заявлении украинского МВД, которое глава ведомства Арсен Аваков опубликовал в Facebook.



В заявлении говорится, что Киев считает выборы президента России незаконными из-за их проведения в Крыму, поэтому решил вообще запретить голосование в посольствах и консульствах на территории Украины.



Как поясняется, Нацгвардия и полиция будут охранять российские дипучреждения, но попасть туда смогут только те, у кого есть дипломатический статус. Остальных в посольства и консульства пропускать не будут.



"МВД обращается к дипломатам и гражданам России с просьбой подчиниться законным требованиям Украины — не провоцировать ситуацию, соблюдать порядок и законы Украины", — заявляет глава МВД.



Аваков добавил, что сообщил об этих планах временно поверенному в делах России на Украине.



На консульском учете на Украине на сегодняшний день состоят 72 тысячи человек.



В эфире радио Sputnik директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко назвал действия Киева нарушением международного права. Вместе с тем, считает он, эти действия были ожидаемы.



"Надо понимать, что это продолжение той войны, которую Украина ведет против России. Поэтому всего этого и следовало ожидать. В ситуации, когда Россия объявлена на Украине "страной-агрессором", никакие российские выборы на украинской территории невозможны. То есть, исходя из той декларативной политики, которую ведет Киев, это всего лишь подтверждение его слов, и в этом смысле Киев последователен. Другое дело, что поскольку это нарушает все возможные международные конвенции, то это вопрос для разрыва дипломатических отношений с Киевом — в силу того, что он нарушает все возможные права, как минимум, семидесяти тысяч граждан России, которые живут на Украине", — сказал Олег Бондаренко. МВД Украины не пустит россиян в посольство и консульства 18 марта для голосования на выборах президента России. В эфире радио Sputnik директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко прокомментировал действия Киева, - передает РИА-Новости Украинские силовики 18 марта не пустят россиян в дипломатические представительства для голосования на выборах президента России, говорится в заявлении украинского МВД, которое глава ведомства Арсен Аваков опубликовал в Facebook.В заявлении говорится, что Киев считает выборы президента России незаконными из-за их проведения в Крыму, поэтому решил вообще запретить голосование в посольствах и консульствах на территории Украины.Как поясняется, Нацгвардия и полиция будут охранять российские дипучреждения, но попасть туда смогут только те, у кого есть дипломатический статус. Остальных в посольства и консульства пропускать не будут."МВД обращается к дипломатам и гражданам России с просьбой подчиниться законным требованиям Украины — не провоцировать ситуацию, соблюдать порядок и законы Украины", — заявляет глава МВД.Аваков добавил, что сообщил об этих планах временно поверенному в делах России на Украине.На консульском учете на Украине на сегодняшний день состоят 72 тысячи человек.В эфире радио Sputnik директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко назвал действия Киева нарушением международного права. Вместе с тем, считает он, эти действия были ожидаемы."Надо понимать, что это продолжение той войны, которую Украина ведет против России. Поэтому всего этого и следовало ожидать. В ситуации, когда Россия объявлена на Украине "страной-агрессором", никакие российские выборы на украинской территории невозможны. То есть, исходя из той декларативной политики, которую ведет Киев, это всего лишь подтверждение его слов, и в этом смысле Киев последователен. Другое дело, что поскольку это нарушает все возможные международные конвенции, то это вопрос для разрыва дипломатических отношений с Киевом — в силу того, что он нарушает все возможные права, как минимум, семидесяти тысяч граждан России, которые живут на Украине", — сказал Олег Бондаренко.