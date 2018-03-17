Происшествия

сегодня, 09:51

У здания администрации Липецка серьезная авария

10 2150
#авария #ДТП
У здания администрации Липецка серьезная авария

В аварии есть пострадавшие.

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Сегодня утром в Липецке на пересечении улицы Советской и Фрунзе у здания администрации города столкнулись два автомобиля.

В аварии есть пострадавшие. Им сейчас оказывают помощь прибывшие на место происшествия две бригады "скорой помощи".
10 2150
#авария #ДТП

Комментарии (10)

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кредл

18 минут назад
Сорри ошибся это на перекрестке первомайской и фрунзе
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кредл

22 минуты назад
Там для пешеходов зеленый сигнал светофора горит секунд 8 а водители боятся на автомобиле не успеть
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007

22 минуты назад
зима зима и еще раз зима вашу мать на улице куда вас х так несет всех
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дмитрий

33 минуты назад
Видео не о чём
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алкан

35 минут назад
Несчастливое место, ПОТОМУ ЧТО ТАМ ЧИНУШИ РАБОТАЮТ.
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Несчастливое место

сегодня, 10:16
Возле администрации города ежемесячно случается ДТП. Аномальная зона?
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Костя Б.

сегодня, 10:15
Вертикальное видео в 2018 году...
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Липчанка

сегодня, 10:13
На улице так скользко , что идти пешком страшно .
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еще

сегодня, 10:11
мост не перекрыли а уже началось,не надо всем подряд давать права .
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житель

сегодня, 10:10
Выходной день,мало машин,все ровно диарейщики спешат.
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