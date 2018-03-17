У здания администрации Липецка серьезная авария

В аварии есть пострадавшие.

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Сегодня утром в Липецке на пересечении улицы Советской и Фрунзе у здания администрации города столкнулись два автомобиля.



В аварии есть пострадавшие. Им сейчас оказывают помощь прибывшие на место происшествия две бригады "скорой помощи".