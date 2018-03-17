Происшествия
сегодня, 09:51
У здания администрации Липецка серьезная авария
В аварии есть пострадавшие.
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Сегодня утром в Липецке на пересечении улицы Советской и Фрунзе у здания администрации города столкнулись два автомобиля.
В аварии есть пострадавшие. Им сейчас оказывают помощь прибывшие на место происшествия две бригады "скорой помощи".
В аварии есть пострадавшие. Им сейчас оказывают помощь прибывшие на место происшествия две бригады "скорой помощи".
Комментарии (10)
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кредл
кредл
007
дмитрий
алкан
Несчастливое место
Костя Б.
Липчанка
еще
житель