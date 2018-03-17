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В США рассказали о кружившем над российским посольством вертолете

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#США #Россия #вертолет #посольство
В США рассказали о кружившем над российским посольством вертолете

Вертолет, который на прошлой неделе кружил у посольства России в Вашингтоне, принадлежит местным правоохранительным органам и выполнял специальное задание.

Вертолет, который на прошлой неделе кружил у посольства РФ в Вашингтоне и светил в окна прожектором, относится к правоохранительным органам и искал кого-то, - сообщила РИА-Новости сотрудница вашингтонского районного отделения летных стандартов Федерального управления гражданской авиации США Шарлин Драйкорн.

Ранее посольство РФ в Twitter опубликовало фотографии неизвестного вертолета, который продолжительное время кружил поздно вечером 9 марта близ территории российского посольства в Вашингтоне, освещая ее прожектором. Российские дипломаты предположили, что он мог искать "российское вмешательство в американские выборы".

"Это вертолет правоохранительных органов, он действовал с ведома (служб) контроля воздушного движения. Они летали в том районе по заданию: либо искали кого-то, либо среагировали на вызов", — сказала Драйкорн.

На вопрос о том, к какой именно службе относится вертолет, собеседница агентства не ответила. Ранее в полиции Вашингтона сообщили, что не располагают информацией об этом вертолете.
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#США #Россия #вертолет #посольство

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