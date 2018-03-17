Происшествия
сегодня, 09:11
Полицейские поймали похитителя сейфа
В сейфе находились 200 000 рублей.
Сотрудники полиции раскрыли кражу из офиса на Униерсальном проезде в Липецке. Из него еще 19 февраля вынесли сейф, в котором лежали 200 000 рублей.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, предварительно установлено, что преступление совершил неработающий 24-летний липчанин. Возбуждено и расследуется уголовное дело.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, предварительно установлено, что преступление совершил неработающий 24-летний липчанин. Возбуждено и расследуется уголовное дело.
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