Происшествия

сегодня, 09:11

Полицейские поймали похитителя сейфа

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#кража
Полицейские поймали похитителя сейфа

В сейфе находились 200 000 рублей.

Сотрудники полиции раскрыли кражу из офиса на Униерсальном проезде в Липецке. Из него еще 19 февраля вынесли сейф, в котором лежали 200 000 рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, предварительно установлено, что преступление совершил неработающий 24-летний липчанин. Возбуждено и расследуется  уголовное дело.
1 747
#кража

Комментарии (1)

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Нонка

сегодня, 10:07
Ну вот отсидит поднатареет и вернувшись возьмет серьезный вес видимо это была лишь тренировка -репетиция
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