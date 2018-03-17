Полицейские поймали похитителя сейфа

В сейфе находились 200 000 рублей.

Сотрудники полиции раскрыли кражу из офиса на Униерсальном проезде в Липецке. Из него еще 19 февраля вынесли сейф, в котором лежали 200 000 рублей.



Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, предварительно установлено, что преступление совершил неработающий 24-летний липчанин. Возбуждено и расследуется уголовное дело.