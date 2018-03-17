56 минут назад
Оценить дорожную ситуацию на подъездах к Петровскому мосту можно будет с помощью интернет-сервиса
Накануне закрытия на реконструкцию старой части Петровского моста на подъездах к его действующей ветке, а также Октябрьскому мосту, куда перераспределится значительная часть транспортных потоков, и прилегающих к двум путепроводам магистралях заработают 16 камер видеонаблюдения.
Сервис camera.lipetsk.ru/traffic доступен как дежурным службам города для того, чтобы оперативно реагировать на ситуацию, так и автолюбителям, которые в случае возникновения заторов, смогут заранее выбрать альтернативные пути движения в направлении Левобережья и обратно, сообщает пресс-служба администрации Липецка.
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Макс