Оценить дорожную ситуацию на подъездах к Петровскому мосту можно будет с помощью интернет-сервиса

Накануне закрытия на реконструкцию старой части Петровского моста на подъездах к его действующей ветке, а также Октябрьскому мосту, куда перераспределится значительная часть транспортных потоков, и прилегающих к двум путепроводам магистралях заработают 16 камер видеонаблюдения.

Со следующей недели их начнет подключать Липецкий филиал ПАО «Ростелеком». В режиме реального времени камеры будут отражать дорожную ситуацию на обоих мостах, проспекте и площади Мира, улицах Октябрьской и Фрунзе, площадях Революции и кольцевой развязке у памятника Танкистам. Часть из них уже действуют, остальные заработают одновременно с перекрытием Петровского моста, которое, планируется в 23 марта в 21.00.

Сервис camera.lipetsk.ru/traffic доступен как дежурным службам города для того, чтобы оперативно реагировать на ситуацию, так и автолюбителям, которые в случае возникновения заторов, смогут заранее выбрать альтернативные пути движения в направлении Левобережья и обратно, сообщает пресс-служба администрации Липецка.