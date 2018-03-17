Общество

56 минут назад

Оценить дорожную ситуацию на подъездах к Петровскому мосту можно будет с помощью интернет-сервиса

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#Петровский мост
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Оценить дорожную ситуацию на подъездах к Петровскому мосту можно будет с помощью интернет-сервиса

Накануне закрытия на реконструкцию старой части Петровского моста на подъездах к его действующей ветке, а также Октябрьскому мосту, куда перераспределится значительная часть транспортных потоков, и прилегающих к двум путепроводам магистралях заработают 16 камер видеонаблюдения. 

Со следующей недели их начнет подключать Липецкий филиал ПАО «Ростелеком». В режиме реального времени камеры будут отражать дорожную ситуацию на обоих мостах, проспекте и площади Мира, улицах Октябрьской и Фрунзе, площадях Революции и кольцевой развязке у памятника Танкистам. Часть из них уже действуют, остальные заработают одновременно с перекрытием Петровского моста, которое, планируется в 23 марта в 21.00.

Сервис camera.lipetsk.ru/traffic доступен как дежурным службам города для того, чтобы оперативно реагировать на ситуацию, так и автолюбителям, которые в случае возникновения заторов, смогут заранее выбрать альтернативные пути движения в направлении Левобережья и обратно, сообщает пресс-служба администрации Липецка.

2 596
#Петровский мост
3

Комментарии (2)

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Просьба к Ростелекому

26 минут назад
Хоть бы на всех камерах правильно выставили дату и время!
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Макс

38 минут назад
По итогам 2018 года будет рост выручки общественного транспорта - Здорово. Нужно выделенные полосы для общественного транспорта что бы на автобусах люди домой добирались в 2 раза быстрей чем на личном тогда престиж транспорта возрастет.
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