В Липецке пропал 13-летний мальчик

Ребенок не дает о себе знать больше суток.

В Липецке разыскивают 13 летнего Максима Климова, о местонахождении которого нет данных с 15 марта.



Как сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей", мальчик ушел из дома по улице 15 микрорайон в четверг около 15.00.



Всех кто что-либо знает о том, где находится ребенок просят связаться с полицейскими или волонтерами ЛООО "Поиск пропавших детей".

