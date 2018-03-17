Происшествия

30 минут назад

В Липецке пропал 13-летний мальчик

112
#пропавшие без вести
В Липецке пропал 13-летний мальчик

Ребенок не дает о себе знать больше суток.

В Липецке разыскивают 13 летнего Максима Климова, о местонахождении которого нет данных с 15 марта.

Как сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей", мальчик ушел из дома по улице 15 микрорайон в четверг около 15.00.

Всех кто что-либо знает о том, где находится ребенок просят связаться с полицейскими или волонтерами ЛООО "Поиск пропавших детей".
112
#пропавшие без вести

Комментарии

комментарии проходят модерацию (почему?)
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецке горит нефтебаза
#пожар
10
В Липецке горит нефтебаза

сегодня, 00:25

Происшествия
На улице Водопьянова огромная пробка из-за тройного ДТП
#авария #ДТП
19
На улице Водопьянова огромная пробка из-за тройного ДТП

вчера, 18:32

Происшествия
ГИБДД просит откликнутся свидетелей наезда на пенсионерку
#авария #ДТП
7
ГИБДД просит откликнутся свидетелей наезда на пенсионерку

вчера, 15:16

Происшествия
Житель области убил подругу ударом ножа в плечо
#убийство
7
Житель области убил подругу ударом ножа в плечо

вчера, 14:30

Происшествия
2,5 миллиона рублей заработали подпольные банкиры из Ельца
#отмывание денег
5
2,5 миллиона рублей заработали подпольные банкиры из Ельца

вчера, 11:41

Происшествия
В Липецке мать выбросила младенца в мусорный бак
#убийство младенца
107
В Липецке мать выбросила младенца в мусорный бак

вчера, 09:47

Происшествия