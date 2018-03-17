Происшествия
30 минут назад
В Липецке пропал 13-летний мальчик
Ребенок не дает о себе знать больше суток.
В Липецке разыскивают 13 летнего Максима Климова, о местонахождении которого нет данных с 15 марта.
Как сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей", мальчик ушел из дома по улице 15 микрорайон в четверг около 15.00.
Всех кто что-либо знает о том, где находится ребенок просят связаться с полицейскими или волонтерами ЛООО "Поиск пропавших детей".
Как сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей", мальчик ушел из дома по улице 15 микрорайон в четверг около 15.00.
Всех кто что-либо знает о том, где находится ребенок просят связаться с полицейскими или волонтерами ЛООО "Поиск пропавших детей".
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