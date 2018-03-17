Культура

53 минуты назад

В Липецке зазвучит «Серебряный жаворонок»

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#музыка

Областной конкурс юных вокалистов пройдёт в пятый раз.

25 марта в Липецком областном колледже искусств имени К.Н. Игумнова пройдёт V Областной конкурс юных вокалистов «Серебряный жаворонок».

Участниками конкурса станут учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств города Липецка, а также приедут юные вокалисты из районных детских школ искусства Липецкой области.

Главной задачей конкурса станет выявление наиболее одаренных и перспективных учащихся в регионе.
103
#музыка

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