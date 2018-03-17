Культура
53 минуты назад
В Липецке зазвучит «Серебряный жаворонок»
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Областной конкурс юных вокалистов пройдёт в пятый раз.
25 марта в Липецком областном колледже искусств имени К.Н. Игумнова пройдёт V Областной конкурс юных вокалистов «Серебряный жаворонок».
Участниками конкурса станут учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств города Липецка, а также приедут юные вокалисты из районных детских школ искусства Липецкой области.
Главной задачей конкурса станет выявление наиболее одаренных и перспективных учащихся в регионе.
Участниками конкурса станут учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств города Липецка, а также приедут юные вокалисты из районных детских школ искусства Липецкой области.
Главной задачей конкурса станет выявление наиболее одаренных и перспективных учащихся в регионе.
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