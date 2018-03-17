В Липецке зазвучит «Серебряный жаворонок»

Областной конкурс юных вокалистов пройдёт в пятый раз.

25 марта в Липецком областном колледже искусств имени К.Н. Игумнова пройдёт V Областной конкурс юных вокалистов «Серебряный жаворонок».



Участниками конкурса станут учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств города Липецка, а также приедут юные вокалисты из районных детских школ искусства Липецкой области.



Главной задачей конкурса станет выявление наиболее одаренных и перспективных учащихся в регионе.