Здоровье

вчера, 23:46

Количество наркопотребителей в Липецкой области снилось до 1,4%

153
#наркотики #ВИЧ

41,4% случаев заражения ВИЧ в Липецкой области произошло при употреблении наркотиков.

Доля инфицированных ВИЧ при употреблении наркотиков по Российской Федерации в 2017 году составила 43,6%, в Липецкой области этот показатель ниже, чем по РФ и составляет 41,4%.

Как сообщил врач-эпидемиолог Липецкого областного центра по борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Алексей Звягин, за прошлыц год, по данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом РФ, было зарегистрировано 104 402 новых случая ВИЧ-инфекции. В нашей области диагноз ВИЧ-инфекция был поставлен 365 раз, т.е. ежедневно в Липецкой области одному человеку ставился диагноз ВИЧ. Наибольший уровень пораженности населения Российской Федерации наблюдается в возрастной группе 30–44 года, в Липецкой области это возрастная группа 20-49 лет.

По данным Липецкого областного наркологического диспансера, в Липецкой области за 2017 год зарегистрирован 41 случай психозов, вызванных приемом синтетических наркотиков.

Ежегодно в Липецкой области проходит социологический опрос, посвященный проблеме потребления наркотиков. По данным социологического исследования, количество наркопотребителей в Липецкой области несколько снизилось (с 2,6% в 2015 году до 1,4% в 2017 году).

Пик заболеваемости приходится на возраст 18-29 лет, основные потребители – учащиеся средних специальных и высших учебных заведений.
153
#наркотики #ВИЧ

Комментарии

комментарии проходят модерацию (почему?)
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В этом году в девяти районах будут растить здоровое поколение
#профилактика #акция
1
В этом году в девяти районах будут растить здоровое поколение

вчера, 23:33

Здоровье
В Липецкой области стартовала акция «Здоровое поколение - 2018»
#здоровое поколение
В Липецкой области стартовала акция «Здоровое поколение - 2018»

вчера, 15:44

Здоровье
9% проб воды из водопроводной сети Липецка не соответствует нормам
#вода
4
9% проб воды из водопроводной сети Липецка не соответствует нормам

вчера, 11:06

Здоровье
Карантин объявлен в четырёх школах Липецка
#карантин #ОРВИ #грипп
2
Карантин объявлен в четырёх школах Липецка

15.03.2018 13:52

Здоровье
В Липецкой области заметно подешевели лекарства
#УФАС #цены
12
В Липецкой области заметно подешевели лекарства

14.03.2018 10:56

Здоровье
Воловский, Долгоруковский и Грязинский районы - самые неблагополучные по бешенству
#бешенство
5
Воловский, Долгоруковский и Грязинский районы - самые неблагополучные по бешенству

14.03.2018 10:43

Здоровье