Количество наркопотребителей в Липецкой области снилось до 1,4%

41,4% случаев заражения ВИЧ в Липецкой области произошло при употреблении наркотиков.

Доля инфицированных ВИЧ при употреблении наркотиков по Российской Федерации в 2017 году составила 43,6%, в Липецкой области этот показатель ниже, чем по РФ и составляет 41,4%.



Как сообщил врач-эпидемиолог Липецкого областного центра по борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Алексей Звягин, за прошлыц год, по данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом РФ, было зарегистрировано 104 402 новых случая ВИЧ-инфекции. В нашей области диагноз ВИЧ-инфекция был поставлен 365 раз, т.е. ежедневно в Липецкой области одному человеку ставился диагноз ВИЧ. Наибольший уровень пораженности населения Российской Федерации наблюдается в возрастной группе 30–44 года, в Липецкой области это возрастная группа 20-49 лет.



По данным Липецкого областного наркологического диспансера, в Липецкой области за 2017 год зарегистрирован 41 случай психозов, вызванных приемом синтетических наркотиков.



Ежегодно в Липецкой области проходит социологический опрос, посвященный проблеме потребления наркотиков. По данным социологического исследования, количество наркопотребителей в Липецкой области несколько снизилось (с 2,6% в 2015 году до 1,4% в 2017 году).



Пик заболеваемости приходится на возраст 18-29 лет, основные потребители – учащиеся средних специальных и высших учебных заведений.