Здоровье

вчера, 23:33

В этом году в девяти районах будут растить здоровое поколение

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#профилактика #акция

В ходе старта акции заболевание нашли у каждого 11-го ребёнка.

В этом году на территории нашего региона продолжится проведение массовой областной профилактической акции «Здоровое поколение» в районах Липецкой области. Акция включает в себя выезд в районы области медицинских специалистов, проводящих как профилактический осмотр детей с целью ранней диагностики различных заболеваний, так и работу информационно-образовательных площадок, направленных на пропаганду здорового образа жизни.

Как сообщает Управление здравоохранения Липецкой области, за время проведения акции «Здоровое поколение» в 2017 году было охвачено 9 районов Липецкой области: Липецкий, Краснинский, Лев-Толстовский, Становлянский, Елецкий, Задонский, Измалковский, Чаплыгинский, Данковский. Всего по итогам проведения акции в Липецкой области участие в ней уже приняли более 5 тысяч человек. Из них более 2 тысяч детей прошло медицинское обследование.

В 2018 году профилактическая акция продолжится и охватит еще девять районов Липецкой области. В мероприятии принимает участие 21 медицинская организация Липецкой области: 12 учреждений здравоохранения Липецкой области и 9 межрайонных и районных больницы.

Старт акции был дан 15 марта в Лебедяни, там в ней приняли участие более 600 человек, медицинское обследование прошли более 200 детей. Из общего количества осмотренных детей у 54 человек были выявлены различные заболевания.

Фото uzalo48.lipetsk.ru
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#профилактика #акция

Комментарии (1)

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липчанин 1

вчера, 23:52
"В этом году в девяти районах будут растить здоровое поколение" - как овощи! А, на следующий год, будем собирать!
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