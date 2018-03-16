Общество

33 минуты назад

Алексея Глызина напоили пивом в Липецке

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Алексея Глызина напоили пивом в Липецке

Певец поделился снимками с пивзавода.

Алексей Глызин поделился несколькими фотографиями из Липецкой области: на них известный исполнитель позирует в компании своих липецких знакомых в одной из пивоварен. Так, на снимке вместе с Глызиным известный грязинский предприниматель и меценат Юрий Чекрыжов, с которым они знакомы уже не первый год.

12 марта Алексей Глызин дал концерт в Липецке, 13 марта - в Грязях. Причём в Грязях билеты стоили весьма демократично - от 600 рублей.

Так, в конце апреля 2011 года в Липецке проходил конкурс искусств «Новое созвездие-2011» с громкими определениями «всероссийский» и даже «международный». Творческий кастинг вокальных исполнителей и хореографических коллективов собрал сотни участников со всех районов области в возрасте от 5 до 25 лет. В зале санатория «Липецк» дети и родители дежурили с утра до позднего вечера, ожидая своего звёздного часа. Компанию Алексею Глызину тогда составляли Юрий Чекрыжов и нынешний начальник областного управления культуры Вадим Волков.
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