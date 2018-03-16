Общество

58 минут назад

Липчан призывают делать семейные фото на выборах

5 274
#выборы #образование

В Липецке завершились приготовления ко Дню единых действий.

Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, сегодня завершились генеральные репетиции концертов, спектаклей, готовы презентации кружков, секций, идут последние приготовления - 18 марта образовательные учреждения распахнут свои двери не только для учащихся, их родителей и педагогов, но и для всех жителей нашего города. День единых действий вновь соберёт всех участников образовательных отношений.

Напомним, День единых действий проходит в рамках городской воспитательной акции "Мой выбор - будущее России".

Первый День единых действий, состоявшийся в школах города 15 сентября 2017 года, завершился масштабным флэшмобом, в финале которого было сложено слово «Россия». Исполнять танцы народов России, воспевать, славить Россию в стихах, песнях, будут и в День единых действий, запланированный на 18 марта.

В 58 школах состоятся концерты, конкурсы, смотры, фестивали. Самым масштабным из них станет вокальный конкурс «О героях былых времен», который будет проводится в формате битвы хоров. Хоры, победители школьного этапа конкурса, примут участие в дне единых действий 9 мая – большом концерте ко дню Великой Победы. В реализации проекта примут участие учреждения, подведомственные департаменту культуры.

К столетию системы дополнительного образования в России приурочен проект «Кружки и секции», в рамках которого в 43 общеобразовательных и учреждениях дополнительного образования планируется демонстрация интеллектуальных, творческих и спортивных достижений учащихся. В образовательных учреждениях будут организованы выставки, ярмарки, спортивные эстафеты. В реализации этого проекта примут участие учреждения департамента по физической культуре и спорту.

В рамках проекта «Профессиональное тестирование школьников» в 8 общеобразовательных учреждениях запланированы мероприятия, призванные помочь старшеклассникам определиться с дальнейшим выбором профессии.

В ходе проекта «Формирование комфортной городской среды» липчанам предстоит проголосовать за понравившуюся идею благоустройства родного города.

Семейные команды приглашаются к участию в городском фотоконкурсе «Всей семьей – на выборы!». Для этого необходимо представить фотоснимок, сделанный на избирательном участке. Жюри будет оценивать информативность, качество, эстетичность, оригинальность фоторабот.

18 марта двери всех общеобразовательных учреждений будут открыты для жителей города.
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#выборы #образование

Комментарии (5)

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Ктулху

49 секунд назад
Нет выбора, нет выборов. Проведи день с пользой.
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HI-Lite

20 минут назад
чоп новолипецкий заставляют голосовать!!!
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Тата

22 минуты назад
Когда же уже пройдут... с ума все сошли. На работу отпишишь. В школу отпишишь что проголосовал. Заманали
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Житель

44 минуты назад
Скажите, что за выборы? Я не в курсе.
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Я

48 минут назад
Если не будут устроены места для перекура, Я на выборы не пойду. Вот приеду и спрошу: -Где кариозная комната? Если нет, то и не буду голосовать!
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