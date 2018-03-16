Общество
58 минут назад
Липчан призывают делать семейные фото на выборах
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В Липецке завершились приготовления ко Дню единых действий.
Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, сегодня завершились генеральные репетиции концертов, спектаклей, готовы презентации кружков, секций, идут последние приготовления - 18 марта образовательные учреждения распахнут свои двери не только для учащихся, их родителей и педагогов, но и для всех жителей нашего города. День единых действий вновь соберёт всех участников образовательных отношений.
Напомним, День единых действий проходит в рамках городской воспитательной акции "Мой выбор - будущее России".
Первый День единых действий, состоявшийся в школах города 15 сентября 2017 года, завершился масштабным флэшмобом, в финале которого было сложено слово «Россия». Исполнять танцы народов России, воспевать, славить Россию в стихах, песнях, будут и в День единых действий, запланированный на 18 марта.
В 58 школах состоятся концерты, конкурсы, смотры, фестивали. Самым масштабным из них станет вокальный конкурс «О героях былых времен», который будет проводится в формате битвы хоров. Хоры, победители школьного этапа конкурса, примут участие в дне единых действий 9 мая – большом концерте ко дню Великой Победы. В реализации проекта примут участие учреждения, подведомственные департаменту культуры.
К столетию системы дополнительного образования в России приурочен проект «Кружки и секции», в рамках которого в 43 общеобразовательных и учреждениях дополнительного образования планируется демонстрация интеллектуальных, творческих и спортивных достижений учащихся. В образовательных учреждениях будут организованы выставки, ярмарки, спортивные эстафеты. В реализации этого проекта примут участие учреждения департамента по физической культуре и спорту.
В рамках проекта «Профессиональное тестирование школьников» в 8 общеобразовательных учреждениях запланированы мероприятия, призванные помочь старшеклассникам определиться с дальнейшим выбором профессии.
В ходе проекта «Формирование комфортной городской среды» липчанам предстоит проголосовать за понравившуюся идею благоустройства родного города.
Семейные команды приглашаются к участию в городском фотоконкурсе «Всей семьей – на выборы!». Для этого необходимо представить фотоснимок, сделанный на избирательном участке. Жюри будет оценивать информативность, качество, эстетичность, оригинальность фоторабот.
18 марта двери всех общеобразовательных учреждений будут открыты для жителей города.
Напомним, День единых действий проходит в рамках городской воспитательной акции "Мой выбор - будущее России".
Первый День единых действий, состоявшийся в школах города 15 сентября 2017 года, завершился масштабным флэшмобом, в финале которого было сложено слово «Россия». Исполнять танцы народов России, воспевать, славить Россию в стихах, песнях, будут и в День единых действий, запланированный на 18 марта.
В 58 школах состоятся концерты, конкурсы, смотры, фестивали. Самым масштабным из них станет вокальный конкурс «О героях былых времен», который будет проводится в формате битвы хоров. Хоры, победители школьного этапа конкурса, примут участие в дне единых действий 9 мая – большом концерте ко дню Великой Победы. В реализации проекта примут участие учреждения, подведомственные департаменту культуры.
К столетию системы дополнительного образования в России приурочен проект «Кружки и секции», в рамках которого в 43 общеобразовательных и учреждениях дополнительного образования планируется демонстрация интеллектуальных, творческих и спортивных достижений учащихся. В образовательных учреждениях будут организованы выставки, ярмарки, спортивные эстафеты. В реализации этого проекта примут участие учреждения департамента по физической культуре и спорту.
В рамках проекта «Профессиональное тестирование школьников» в 8 общеобразовательных учреждениях запланированы мероприятия, призванные помочь старшеклассникам определиться с дальнейшим выбором профессии.
В ходе проекта «Формирование комфортной городской среды» липчанам предстоит проголосовать за понравившуюся идею благоустройства родного города.
Семейные команды приглашаются к участию в городском фотоконкурсе «Всей семьей – на выборы!». Для этого необходимо представить фотоснимок, сделанный на избирательном участке. Жюри будет оценивать информативность, качество, эстетичность, оригинальность фоторабот.
18 марта двери всех общеобразовательных учреждений будут открыты для жителей города.
5 274
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