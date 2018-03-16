Футболист «Металлурга» в день своего 30-летия «растерзал» оборону соперников

В победном матче на счету Александра Харина гол и результативная передача.

И третью победу на сборе в Турции липецкий «Металлург» одержал всухую, обыграв юниорскую сборную Латвии – 3:0.

Сегодня соперником нашей команды была латышская команда из игроков до 19 лет, которая готовится к выступлению в апреле в элитном раунде (т.е. втором отборочном) первенства Европы среди своих сверстников. Добавим, что пока в распоряжении тренеров латвийской команды тренируются лишь те футболисты, которые выступают в родной стране, а «легионеры» подъедут позже, поэтому набор игроков сейчас ограничен.

Липчане открыли счет в первом тайме: на 18-й минуте сегодняшний именинник Александр Харин (на фото слева), которому в день игры исполнилось 30 лет, выполнил навес в штрафную, и молодой Андрей Гамеев, которого выпустили с первых минут на позиции правого полузащитника ,вколотил мяч в ворота латышей, да как! В падении головой!

Первый тайм прошел с преимуществом «Металлурга», хотя моментов было немного. Липчане организовали несколько подходов к чужим воротам, но будущие участники Евро смогли отбиться. У наших же ворот была полная «тишь, да гладь…».

Во втором тайме события развивались стремительно. На 55-й минуте вышедший на замену Глеб Подковыров с фланга убежал один на один с вратарем соперников и уверенно с ним разобрался – 2:0.

Футбольный «буллит» случился и наши ворота: защита недоглядела за латышским игроком, и тот умчался на рандеву с Михаилом Алфимовым, но наш «кипер» сумел спасти команду от первого гола, пропущенного в Турции.

Подковыров и именинник Харин были одними из самых активных. В середине второго тайма Харин мощно пробил в штангу, на добивание примчался Подковыров, но ударил выше ворот.

И все-таки Александр Харин не мог в такой день уйти с поля без гола. Играть оставалось меньше минуты, когда он забил эффектнейший гол – внешней стороной стопы подрезал мяч над головами защитников и вратаря, которому снаряд опустился «за шиворот» - 3:0! Получается Александр к своему юбилею преподнес себе гол и результативную передачу!

Добавим, что сегодня тренерский штаб нашей команды решил поберечь получившего небольшую травму автора победного «дубля» в игре с «КамАЗом» Сергея Чернышова, дав ему выходной. Но к будущим играм 19 марта с «Ностой» из Новотроицка и 22 марта со столичным «Велесом» он должен быть уже в строю.

Стартовый состав в сегодняшнем матче у «Металлурга» был таким: Скрипник, Викторов, Е.Фролов, Баульчев, Лобызов, Войдель, Белоусов, Харин, Гамеев, Иванников, Ахвледиани.

Напомним, ранее «сталевары» обыграли на сборах «КамАЗ» из Набережных Челнов - 2:0 и красногорский «Зоркий» - 2:0.