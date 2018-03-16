Происшествия

сегодня, 18:32

На улице Водопьянова огромная пробка из-за тройного ДТП

9 1165
#авария #ДТП
2
На улице Водопьянова огромная пробка из-за тройного ДТП

Столкнулись  "ВАЗ-2104", "Ниссан" и автобус №345.

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В Липецке на улице Водопьянова у перекрестка с улице Стаханова сегодня вечером столкнулись автомобиль "ВАЗ-2104", "Ниссан" и автобус маршрута №345.

В аварии автомобили получили незначительные повреждения, однако перегородили проезжую часть. В час-пик это вызвало огромную пробку.




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9 1165
#авария #ДТП
2

Комментарии (9)

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вижу вы в теме

57 секунд назад
жертвы ЕГ , ау !, ну ты посанщик уже и начал :)
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Житель

13 минут назад
Когда нарисуют асфальт на дорогах?
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жертвы ЕГ , ау !

18 минут назад
по древней традиции безлошадного пацанства пора начитать * про тазы и инотазы.
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"КОБРА"

29 минут назад
Дорога ,на ул. Водопьянова. жуть-жуткая! Сегодня ехали по ней- яма на яме, лужа на луже! Куда делся асфальт?! Испарился вместо снега?!
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гы гы

43 минуты назад
снова небось какаянибудь ТП-модель на пьяниц за рулем наткнулась
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Та куйня

48 минут назад
Мост бороднут 23,тогда веселуха начнется.
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автобаба

53 минуты назад
Европротокол не для Russia.
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Алексей- Сочи

56 минут назад
Сейчас, админ флеш плеер запустит.
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777

58 минут назад
видео не работает (
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