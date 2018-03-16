На улице Водопьянова огромная пробка из-за тройного ДТП

Столкнулись "ВАЗ-2104", "Ниссан" и автобус №345.

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В Липецке на улице Водопьянова у перекрестка с улице Стаханова сегодня вечером столкнулись автомобиль "ВАЗ-2104", "Ниссан" и автобус маршрута №345.



В аварии автомобили получили незначительные повреждения, однако перегородили проезжую часть. В час-пик это вызвало огромную пробку.









