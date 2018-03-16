В Липецке у уличного торговца-«рецидивиста» повторно изъяли один и тот же товар

Теперь ему грозят более суровые штрафы.

Гражданин Керимханов, осуществлявший торговлю вне розничных рынков в Липецке, попал в щекотливую ситуацию. Ему был возвращен товар, конфискованный у него при незаконной торговле, но бизнесмен-нелегал попался с ним на улице вновь… в тот же день!

Как сообщили в управлении потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области, сегодня, 16 марта, Керимханову вернули его добро после того, как он добросовестно оплатил все штрафы, наложенные на него по результатам предыдущего задержания.

Но торговец вновь попался на улице Гагарина – в том числе с трикотажными изделиями, которые ему только вернули.

- Данный факт свидетельствует о грубейшем нарушении требования постановления администрации области от 11.05.2007г. № 62 «Об утверждении плана организации рынков на территории Липецкой области» со стороны данного гражданина и будет являться отягчающим обстоятельством при рассмотрении административного дела возбужденного в отношении вышеуказанного гражданина, что повлечет увеличение суммы штрафа в разы, - пригрозили в управлении.

