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Липецкая вечЁрка: младенец в мусоре, нелегальный погост и откровенья драчуньи
Представляем вам обзор самых обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-читателей в пятницу, 16 марта.
Максимальное внимание сегодня приковано к новости про найденного в мусоре младенца. В одной из куч мусора на заводе по переработке и утилизации ТБО ЗАО "ЭкоПром-Липецк" рабочие обнаружили мертвого ребенка. При внешнем осмотре тела криминалистам стало ясно, что он - новорожденный.
Не меньше липчан в пятницу волновало известие о том, что около регионального центра есть нелегальное кладбище. "Как образовывается стихийная свалка? Из нескольких пакетов мусора, брошенных в каком-то тупике, на обочине дороги или в овраге. Потом эта куча растет, и вот уже всеми живущими в округе считается законным местом складирования отходов жизнедеятельности. По этим же, очевидно, соображениям хоронят покойников в селе Троицком под Липецком".
Самое бурное обсуждение дня — признание от известной своими драками на проекте "Дом-2" участницы из липецка Елены Хроминой. "Все что у меня есть, на это я заработала сама, и мне помогают родители иногда. Я никогда не брала денег у мужчин, и не занималась ничем за деньги."
Тем временем немало откликов получила новость, касающаяся изменения графика движения автобусов из-за ремонта Петровского моста. Отдельные маршруты общественного транспорта изменятся уже с 19 марта, сообщили в департаменте транспорта администрации Липецка.
Вместе с этим своя порция «плюсиков» сегодня досталась нестандартному для середины марта известию: в Липецке снова заливают катки!
Максимальное внимание сегодня приковано к новости про найденного в мусоре младенца. В одной из куч мусора на заводе по переработке и утилизации ТБО ЗАО "ЭкоПром-Липецк" рабочие обнаружили мертвого ребенка. При внешнем осмотре тела криминалистам стало ясно, что он - новорожденный.
Не меньше липчан в пятницу волновало известие о том, что около регионального центра есть нелегальное кладбище. "Как образовывается стихийная свалка? Из нескольких пакетов мусора, брошенных в каком-то тупике, на обочине дороги или в овраге. Потом эта куча растет, и вот уже всеми живущими в округе считается законным местом складирования отходов жизнедеятельности. По этим же, очевидно, соображениям хоронят покойников в селе Троицком под Липецком".
Самое бурное обсуждение дня — признание от известной своими драками на проекте "Дом-2" участницы из липецка Елены Хроминой. "Все что у меня есть, на это я заработала сама, и мне помогают родители иногда. Я никогда не брала денег у мужчин, и не занималась ничем за деньги."
Тем временем немало откликов получила новость, касающаяся изменения графика движения автобусов из-за ремонта Петровского моста. Отдельные маршруты общественного транспорта изменятся уже с 19 марта, сообщили в департаменте транспорта администрации Липецка.
Вместе с этим своя порция «плюсиков» сегодня досталась нестандартному для середины марта известию: в Липецке снова заливают катки!