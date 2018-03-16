Новости в instagram

сегодня, 18:40

Липецкая вечЁрка: младенец в мусоре, нелегальный погост и откровенья драчуньи

657
#обзор #события #вечЁрка
1
Липецкая вечЁрка: младенец в мусоре, нелегальный погост и откровенья драчуньи
Представляем вам обзор самых обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-читателей в пятницу, 16 марта.

Максимальное внимание сегодня приковано к новости про найденного в мусоре младенца. В одной из куч мусора на заводе по переработке и утилизации ТБО ЗАО "ЭкоПром-Липецк" рабочие обнаружили мертвого ребенка. При внешнем осмотре тела криминалистам стало ясно, что он - новорожденный.

Не меньше липчан в пятницу волновало известие о том, что около регионального центра есть нелегальное кладбище. "Как образовывается стихийная свалка? Из нескольких пакетов мусора, брошенных в каком-то тупике, на обочине дороги или в овраге. Потом эта куча растет, и вот уже всеми живущими в округе считается законным местом складирования отходов жизнедеятельности. По этим же, очевидно, соображениям хоронят покойников в селе Троицком под Липецком".

Самое бурное обсуждение дня — признание от известной своими драками на проекте "Дом-2" участницы из липецка Елены Хроминой. "Все что у меня есть, на это я заработала сама, и мне помогают родители иногда. Я никогда не брала денег у мужчин, и не занималась ничем за деньги."

Тем временем немало откликов получила новость, касающаяся изменения графика движения автобусов из-за ремонта Петровского моста. Отдельные маршруты общественного транспорта изменятся уже с 19 марта, сообщили в департаменте транспорта администрации Липецка.

Вместе с этим своя порция «плюсиков» сегодня досталась нестандартному для середины марта известию: в Липецке снова заливают катки!
657
#обзор #события #вечЁрка
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

«Хочу опровергнуть слухи о том, что я занималась эскортом»
#Дом-2 #Елена Хромина
61
«Хочу опровергнуть слухи о том, что я занималась эскортом»

сегодня, 13:27

Общество
Под Липецком действует стихийное кладбище
#кладбище
39
Под Липецком действует стихийное кладбище

сегодня, 10:52

Общество
ДТП с липецкой моделью действительно было «пьяным»
#дтп
64
ДТП с липецкой моделью действительно было «пьяным»

вчера, 10:02

Общество
В Липецкой области произошел уникальный случай в коневодстве
#коневодство
21
В Липецкой области произошел уникальный случай в коневодстве

14.03.2018 22:22

Общество
Известная модель попала в пьяное ДТП в Липецке
#ДТП
87
Известная модель попала в пьяное ДТП в Липецке

14.03.2018 17:15

Происшествия
«Хочу вдохнуть в студентов вирус Крыма»
#студенты #Крым-наш
73
«Хочу вдохнуть в студентов вирус Крыма»

14.03.2018 12:50

Общество