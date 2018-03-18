Погода в Липецке

21 минуту назад

Оттепели ждать не стоит

381
#похолодание
1
Оттепели ждать не стоит

Завтра в Липецке до -22.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 марта в Липецкой области переменная облачность, ночью без осадков, днем временами снег. Ветер восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 12 до 17 градусов мороза, в низких местах до -22, днем ожидается от 5 до 10 градусов мороза. 

В Липецке переменная облачность, ночью без осадков, днем временами снег. Температура ночью -19 -21 градусов мороза, днем 7-9 мороза. 

381
#похолодание
1

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