Оттепели ждать не стоит

Завтра в Липецке до -22.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 марта в Липецкой области переменная облачность, ночью без осадков, днем временами снег. Ветер восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 12 до 17 градусов мороза, в низких местах до -22, днем ожидается от 5 до 10 градусов мороза.

В Липецке переменная облачность, ночью без осадков, днем временами снег. Температура ночью -19 -21 градусов мороза, днем 7-9 мороза.