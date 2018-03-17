Погода в Липецке

32 минуты назад

В Липецкой области продолжается похолодание

435
#мороз
В Липецкой области продолжается похолодание

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью снег, местами небольшой, метель, на дорогах снежные заносы, днем без осадков. 

Ветер северо-восточный, 9-14 м/сек. Температура ночью от 13 до 18 градусов мороза, днем ожидается от 7 до 12 градусов мороза. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью снег, метель, на дорогах снежные заносы, днем без осадков. Температура ночью -15 -17 градусов мороза, днем от 9 до 11 градусов мороза.

435
#мороз

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