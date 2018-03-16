Культура

49 минут назад

В Лебедяни подвели итоги конкурса им. Андрея Белого

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#Андрей Белый #конкурс
В Лебедяни подвели итоги конкурса им. Андрея Белого

Итоги районного профессионального творческого конкурса среди библиотечных работников Лебедянской централизованной библиотечной системы «Андрей Белый в Лебедяни» подвели в районной библиотеке.

Как рассказала порталу Lebedyan.com методист библиотеки Наталья Калашникова, на суд жюри были представлены интересные, содержательные, оригинально и творчески оформленные работы, в которых отразились впечатления Андрея Белого от пребывания в Лебедяни. Авторы-конкурсанты провели глубокие исследования этого этапа жизни и творчества поэта и писателя, представили малоизвестные любопытные страницы его переписки с друзьями по творчеству, рассказы о ярких и насыщенных лебедянских каникулах.

Наивысших оценок жюри были удостоены конкурсные работы: «Пишу Вам из Лебедяни…» Л.В. Коноваловой (Агрономовский филиал) и «Очарованный Лебедянью» Т.И. Колобовниковой (Культуровский филиал). Победителем же конкурса стала «Лебедянская симфония Андрея Белого» Н.М. Харламовой из Троекурова. Кроме того, лауреатом конкурса стала заведующая Волотовским филиалом Лебедянской ЦБС Н.В. Сотникова — автор проникновенных поэтических зарисовок «Андрею Белому».

Представитель Лебедянского фонда культуры Н.И. Пашинцев поблагодарил участников и отдельно — заведующую детским отделом районной библиотеки Татьяну Владимировну Чурусову, проявившую активность и творчество в организации и проведении конкурса, и вручил победителям конкурса памятные призы и подарки от фонда.

Материалы своих исследований участники конкурса планируют представить на итоговых литературно-краеведческих чтениях 14 апреля, а также использовать их на встречах и беседах с читателями.

Конкурс, направленный на повышение профессионального мастерства библиотечных специалистов района по организации краеведческой деятельности, активизацию исследовательской и поисковой работы по изучению культурного, духовного и исторического наследия края, вовлечение в эти процессы читателей библиотек и воспитание у них любви к родному краю, стал результатом сотрудничества МБУ «Лебедянская ЦБС» и Лебедянского Фонда культуры в рамках реализации проекта гранта Президента РФ «Андрей Белый в Лебедяни».

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#Андрей Белый #конкурс

Комментарии (3)

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Лидия

28 минут назад
555, да куда уж нам, мы же советского образца! За ответом на любой вопрос не в телефон тыкались, а мозги напрягали.
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555

39 минут назад
Молодцы! Оперативно. Но " тоги" - тоже круто!!!
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555

42 минуты назад
ГОРОД! В 13-59 появилась статья " Липчане - одни из самых образованных в стране" Заголовок прочитайте на основной странице! "Имена, фамилии и отчества в РУССКОМ ЯЗЫКЕ пишутся с большой!!!! буквы! " 3 класс общеобразовательной школы советского образца!
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