Росту промышленного производства в Липецкой области помогли обрабатывающие производства

Промышленное производство в Липецкой области выросло, однако реальные зарплаты продолжили падение – такие расчеты приводит Росстат по итогам показателей социально-экономического положения регионов в прошлом году.

Промышленное производство в Липецкой области в прошлом году выросло на 2,6% - преимущественно за счет роста в секторе обрабатывающих производств, где индекс производства составил 103,1%, в то время, как добыча полезных ископаемых снизилась на 2%. В целом по России промпроизводство выросло на 1%. Максимальный рост отмечен в Еврейской АО (+41,9%), Астраханской области (+37,2%), республике Алтай (+31,3%) и Архангельской области (+31,1%). Практически везде увеличение обеспечила добыча полезных ископаемых. Так, в Еврейской АО она выросла в 4,7 раза, на Алтае – на 48,3%, в Астраханской области – на 66,9%, и только в Архангельской области показатели поднялись за счет сферы обрабатывающих производств, где индекс составил 136%.

Среднемесячная начисленная зарплата в Липецкой области по итогам года составила 28 492 рубля. И если номинально она выросла на 3,9%, то реальные денежные доходы (с учетом инфляции) упали на 2,3%. В целом по России отмечается такая же тенденция: номинально зарплаты выросли на 3,5%, а реальные денежные доходы снизились на 1,1%. Падение реальных доходов населения в 2017 году отмечается в 68 регионах.

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в декабре 2017 года составляла 12 802,4 рубля – это 87% от стоимости среднероссийского аналогичного набора. По сравнению с декабрем 2016 года стоимость выросла на 4,1% (в стране на 3,5%). Минимальный набор продуктов питания в декабре составил 3 111,2 рубля, или 83% от общероссийского уровня – его стоимость увеличилась за год на 1,4% при среднероссийском росте 1,6%. Потребительские цены выросли в 2017 году на 2,3%, цены на первичном рынке жилья – на 5,2%, на вторичном они, напротив, упали на 5,2%.

139,9 млрд. рублей составили инвестиции в основной капитал – по сравнению с годом ранее их объем вырос на 7,8%, что выше, чем в среднем по России (+4,4%).