В Липецке введен режим повышенной готовности

С 20.00 16 марта по 20.00 18 января 2018 года на территории Липецка вводится режим повышенной готовности для органов управления и сил Липецкого городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Соответствующее постановление в целях обеспечения оперативного реагирования на возможные ЧС и минимизации их последствий в связи с неблагоприятным метеорологическим прогнозом подписано главой города Сергеем Ивановым.



Как сообщает пресс-служба мэрии, для предупреждения чрезвычайных ситуаций органам управления и силам Липецкого ГЗ ТП РСЧС надлежит провести комплекс превентивных мероприятий. Управлению по делам ГО и ЧС Липецка поручено организовать мониторинг и прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций, а также информирование населения о приемах, мерах и способах защиты от них. Ответственным за организацию мероприятий определен заместитель главы администрации города - председатель комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Михаил Щербаков.



По данным синоптиков, 16 и 17 марта пожидается погода с неблагоприятными метеоусловиями. Ночью местами небольшой, а в отдельных районах умеренный снег. Днем сильный, местами умеренный снег, местами метель, на дорогах снежные заносы. Порывы ветра будут достигать 17 м/с. Температура ночью 11-16 градусов мороза, днем 6-11 градусов мороза.



При усилении ветра липчанам следует ограничить выход из зданий. Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуется укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Ни в коем случае нельзя прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Также опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.



Во избежание возникновения аварийных ситуаций на дорогах автовладельцам рекомендуется отказаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться услугами пассажирского транспорта.