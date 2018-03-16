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В Липецке введен режим повышенной готовности

12 1800
#снегопад
3
В Липецке введен режим повышенной готовности

С 20.00 16 марта по 20.00 18 января 2018 года на территории Липецка вводится режим повышенной готовности для органов управления и сил Липецкого городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Соответствующее постановление в целях обеспечения оперативного реагирования на возможные ЧС и минимизации их последствий в связи с неблагоприятным метеорологическим прогнозом подписано главой города Сергеем Ивановым.

Как сообщает пресс-служба мэрии, для предупреждения чрезвычайных ситуаций органам управления и силам Липецкого ГЗ ТП РСЧС надлежит провести комплекс превентивных мероприятий. Управлению по делам ГО и ЧС Липецка поручено организовать мониторинг и прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций, а также информирование населения о приемах, мерах и способах защиты от них. Ответственным за организацию мероприятий определен заместитель главы администрации города - председатель комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Михаил Щербаков.

По данным синоптиков, 16 и 17 марта пожидается погода с неблагоприятными метеоусловиями. Ночью местами небольшой, а в отдельных районах умеренный снег. Днем сильный, местами умеренный снег, местами метель, на дорогах снежные заносы. Порывы ветра будут достигать 17 м/с. Температура ночью 11-16 градусов мороза, днем 6-11 градусов мороза.

При усилении ветра липчанам следует ограничить выход из зданий. Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуется укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Ни в коем случае нельзя прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Также опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Во избежание возникновения аварийных ситуаций на дорогах автовладельцам рекомендуется отказаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться услугами пассажирского транспорта.
12 1800
#снегопад
3

Комментарии (12)

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Как гость
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Повышенная готовность -

20 минут назад
это списывание бензина по максимуму!
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ну*ну

30 минут назад
вопрос, как, как, каком кверху. Вот как!
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Гость из прошлого

32 минуты назад
по 18 января!!!!!!!
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321

41 минуту назад
С 20.00 16 марта по 20.00 18 января 2018 года на территории Липецка вводится режим повышенной готовности )))))))))!!!!!
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321

42 минуты назад
вопрос, а это как всегда в город 48 ЧЕРЕЗ "НАЗАД"))))))))))))))!!!!!
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Злой МЧС

44 минуты назад
Я вас весь год предупреждаю,смс закидываю,но ничего не происходит.
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Вопросу

46 минут назад
Это так! Это ГОРОД , самый лучший город Земли!
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не посторонний

51 минуту назад
в названии 18 января очень по сезону! когда-нибудь новости будут публиковаться вообще грамотно !?
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333

51 минуту назад
вопрос, это до следующего года наверное,до января....
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гость

51 минуту назад
значит выборы отменяются?
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