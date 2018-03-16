Общество
сегодня, 14:57
В Липецке снова заливают катки
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Март компенсирует морозами январь.
Как сообщили GOROD48 в департаменте по физической культуре и спорту мэрии, в Липецке с учетом новых морозов будут вновь залиты катки.
По словам начальника отдела организационно-массовой работы департамента Натальи Поповой, необычайно холодный март будто бы компенсирует достаточно теплый январь. Поэтому МАУ "Спортивный город", департаменты культтуризма и образования заново будут заливать хоккейные коробки в микрорайонах, а также катки в парках и на школьных площадках.
В Липецке - 35 мест, где можно покататься на коньках зимой под открытым небом. По заверению Натальи Поповой, в этом году как в никаком другом велик спрос на лед. Поэтому все катки поддерживаются в рабочем состоянии (по мере необходимости из-за дневных оттепелей на них периодически подливают воду).
По словам начальника отдела организационно-массовой работы департамента Натальи Поповой, необычайно холодный март будто бы компенсирует достаточно теплый январь. Поэтому МАУ "Спортивный город", департаменты культтуризма и образования заново будут заливать хоккейные коробки в микрорайонах, а также катки в парках и на школьных площадках.
В Липецке - 35 мест, где можно покататься на коньках зимой под открытым небом. По заверению Натальи Поповой, в этом году как в никаком другом велик спрос на лед. Поэтому все катки поддерживаются в рабочем состоянии (по мере необходимости из-за дневных оттепелей на них периодически подливают воду).
3 479
Потап
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