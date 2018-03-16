Общество

сегодня, 14:57

В Липецке снова заливают катки

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В Липецке снова заливают катки

Март компенсирует морозами январь. 

Как сообщили GOROD48 в департаменте по физической культуре и спорту мэрии, в Липецке с учетом новых морозов будут вновь залиты катки.

По словам начальника отдела организационно-массовой работы департамента Натальи Поповой, необычайно холодный март будто бы компенсирует достаточно теплый январь. Поэтому МАУ "Спортивный город", департаменты культтуризма и образования заново будут заливать хоккейные коробки в микрорайонах, а также катки в парках и на школьных площадках.

В Липецке - 35 мест, где можно покататься на коньках зимой под открытым небом. По заверению Натальи Поповой, в этом году как в никаком другом велик спрос на лед. Поэтому все катки поддерживаются в рабочем состоянии (по мере необходимости из-за дневных оттепелей на них периодически подливают воду).  
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Комментарии (3)

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Потап

25 минут назад
По словам Натальи Поповой ей можно сказать - Наталья Попова, вы сумасшедшая женщина! Вы что там в физкультуре все такие?
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МОЁ МНЕНИЕ

36 минут назад
люблю долбиться в очко!
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МОЁ МНЕНИЕ

44 минуты назад
Это моразм крепчает и уходит в минус, а не мороз.Что ещё придумают?
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