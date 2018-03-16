Общество

сегодня, 14:28

Избирательные участки организованы в тюрьмах Липецка и Ельца

10 396
#выборы #УФСИН
1
Избирательные участки организованы в тюрьмах Липецка и Ельца

Находящиеся под домашним арестом проголосуют по месту жительства

Как сообщили в УФСИН России по Липецкой области, для реализации избирательного права лиц, содержащихся под стражей в следственном изоляторе №1 города Липецка и в помещении, функционирующем в режиме следственного изолятора, тюрьмы №2 города Ельца созданы избирательные участки, которые оборудованы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Лица, содержащиеся под домашним арестом, голосовать будут путём посещения избирательного участка по месту жительства, а те, кто не имеет права покидать место исполнения меры пресечения, проголосуют на выездных избирательных участках. 
10 396
#выборы #УФСИН
1

Комментарии (10)

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Унтака

12 минут назад
половина кандидатов туда же и посадить бы
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Все Путем

12 минут назад
моей, ..Путин вчера по телеку суетился с явкой на самроперевыборы. в столицах его рейтинг упал ниже плинтуса.вся надежда на периферийное нищебродье .
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социалистическая справедливость

14 минут назад
..!., ...тебя , жертва ЕГ , не спрашивают.
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моей

26 минут назад
жене сегодня прислали СМС с просьбой голосовать за Путина , что или дела у них плохи
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!

35 минут назад
символично
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За Путина !

41 минуту назад
Насильники, уголовники, преступники
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Гидравлический Ампер

сегодня, 15:23
Вот где явка то будет
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..!.

сегодня, 15:01
социалистическая справедливость, долб@еб.
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социалистическая справедливость

сегодня, 14:53
готовьте тюрьмы и ГУЛАГ если Путина не выберут.
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сиделец

сегодня, 14:49
все гомоскеки идут покорной толпой.
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