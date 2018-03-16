Общество
сегодня, 14:28
Избирательные участки организованы в тюрьмах Липецка и Ельца
Находящиеся под домашним арестом проголосуют по месту жительства
Как сообщили в УФСИН России по Липецкой области, для реализации избирательного права лиц, содержащихся под стражей в следственном изоляторе №1 города Липецка и в помещении, функционирующем в режиме следственного изолятора, тюрьмы №2 города Ельца созданы избирательные участки, которые оборудованы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Лица, содержащиеся под домашним арестом, голосовать будут путём посещения избирательного участка по месту жительства, а те, кто не имеет права покидать место исполнения меры пресечения, проголосуют на выездных избирательных участках.
Лица, содержащиеся под домашним арестом, голосовать будут путём посещения избирательного участка по месту жительства, а те, кто не имеет права покидать место исполнения меры пресечения, проголосуют на выездных избирательных участках.
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