В Грязинском районе прошли соревнования по скандинавской ходьбе

На старт вышли пожилые жители района

Как сообщили в администрации Грязинского района, специалисты Центра социальной защиты населения организовали «Весенние старты» для постоянных участников клуба скандинавской ходьбы.



"Им было предложено пройти отведенный участок пути на время. Спортивный тренер команды распределил спортсменов на две команды, пояснил правила состязания и дал отмашку на старт. Как сообщила заведующая отделением социальной помощи на дому Лариса Дубровина, пожилые люди с азартом приняли участие в соревнованиях. По окончании эстафеты всем участникам были вручены поздравительные открытки и медали с надписью: «Мы здоровы! Нам здорово!»



Солнечная и морозная погода способствовала тому, что праздник прошел, что называется, на одном дыхании и закончился чаепитием на свежем воздухе". сообщили в администрации района.