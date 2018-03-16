Общество

46 минут назад

Липчане - одни из самых образованных в стране

5 261
#образование #рейтинг
Липчане - одни из самых образованных в стране

Липецк попал в ТОП-30 городов с самыми образованными жителями

Федеральный социологический опрос, проведенный агентством Zoom Market показал, что наибольшее количество жителей России с законченным высшим образованием проживают в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде и Самаре.

По данным опроса в стране больше всего выпускников экономических, юридических, технических, гуманитарных, медицинских и военных вузов.

Более 43% респондентов, попавших в выборку указали, что в ближайшие пять лет рассматривают возможность получения ученой степени или дополнительного высшего образования.

В качестве ответа на вопрос, адресованного только респондентам с высшим образованием, о том, что даёт получение высшего образования, 38% опрошенных респондентов, указали «уверенность в завтрашнем дне», 26% указали «получение профессии», 21% «развитие и получение новых знаний», а 25% считают, что высшее образование не даёт в настоящее время никаких плюсов и является пустой тратой времени.

По итогам исследования. агентство составило ТОП-30 городов с самыми образованными жителями. Липчане заняли в ТОП-30 тридцатую строчку.
5 261
#образование #рейтинг

Комментарии (5)

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То то я и смотрю

2 минуты назад
Ложить,садить, пошить,одыкват,зделал прочее. Печалька,если это самые образованные. Остальные получается, тогда совсем уж необучаемы...
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Из проверенных источников

3 минуты назад
Чему действительно учат, так это сколько кому дать и где списать по-дешевле.
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народная мудрость

8 минут назад
Дураки выучили много красивых слов и теперь стало сложнее их отличать от нормальных людей.
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ясновидящая

20 минут назад
диплом о высшем образовании - не показатель образованности
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полюбас

32 минуты назад
у ляпчян все самое-самое
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