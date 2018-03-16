Липчане - одни из самых образованных в стране

Липецк попал в ТОП-30 городов с самыми образованными жителями

Федеральный социологический опрос, проведенный агентством Zoom Market показал, что наибольшее количество жителей России с законченным высшим образованием проживают в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде и Самаре.

По данным опроса в стране больше всего выпускников экономических, юридических, технических, гуманитарных, медицинских и военных вузов.

Более 43% респондентов, попавших в выборку указали, что в ближайшие пять лет рассматривают возможность получения ученой степени или дополнительного высшего образования.

В качестве ответа на вопрос, адресованного только респондентам с высшим образованием, о том, что даёт получение высшего образования, 38% опрошенных респондентов, указали «уверенность в завтрашнем дне», 26% указали «получение профессии», 21% «развитие и получение новых знаний», а 25% считают, что высшее образование не даёт в настоящее время никаких плюсов и является пустой тратой времени.По итогам исследования. агентство составило ТОП-30 городов с самыми образованными жителями. Липчане заняли в ТОП-30 тридцатую строчку.