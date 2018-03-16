Общество
сегодня, 13:27
«Хочу опровергнуть слухи о том, что я занималась эскортом»
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Липчанка на «Доме-2» рассказала, как за 15 минут заработать 10 тысяч рублей.
Липецкая участница «Дома-2» Елена Хромина пытается развеять слухи у себя в блоге на официальном сайте телепроекта.
- Хочу опровергнуть слухи о том, что я занималась эскортом, или что я была любовницей какого-то состоятельного человека, - пишет Елена Хромина. - Эта тема поднималась не раз, и поднялась вновь, когда пришла новая девочка к Саймону, она сказала о том, что неоткуда мне брать деньги на ринопластику и всякие манипуляции с лицом, на волосы. И так. Все что у меня есть, на это я заработала сама, и мне помогают родители иногда. Я никогда не брала денег у мужчин, и не занималась ничем за деньги. Как я зарабатывала. Я всю жизнь занималась творчеством. В детстве первую свою зарплату я получила в 7 лет, когда гастролировала с цирковым коллективом по городам. Потом я начала зарабатывать хорошие деньги. Когда поступила на первый курс, я начала рисовать и продавать портреты. Первый свой портрет я продала за 500 рублей, мне казалось, это просто невероятная сумма за то, что я рисую. И на самом деле, я смотрю на картины, которые я рисовала на первом курсе университета в 16 лет и мне смешно, потому что, когда я отучилась, я уже свысока смотрела на свои первые картины, так как научилась намного большему и достигла высокого уровня. Я зарабатываю деньги собственным трудом и талантом, которые просто так из воздуха не возьмёшь. Моя мама рисовала гжелью на шкатулках и продавала ещё тогда за доллары, давным-давно. И я тоже научилась зарабатывать творчеством. Когда говорят, что художник бедный, это не правда. Если направить творчество в правильное русло, то на этом можно хорошо зарабатывать. Я сотрудничала со свадебными агентствами и выступала в дальнейшем с собственным рисовальным шоу на мероприятиях, каждые выходные я зарабатывала за 15 минут 10000 рублей. А для моего города, и даже для Москвы это нормально. То есть за два выходных в неделю у меня легко выходило 20000 рублей. И помимо этого я каждый день рисовала портреты. У меня не было свободной минуты даже ночью, и все мне говорили, что я жуткий трудоголик. Говорить о том, что я деньги взяла из воздуха или взяла у кого-то, это просто подло. И мало того, что придумали, что у меня все лицо переделано, так ещё придумывают что я деньги беру где-то… и апеллируют тем, что якобы в Липецке ходят такие слухи. Вот именно, если в моем родном городе опросить всех вокруг, то все будут говорить о том, что я жуткий трудоголик, потому что я приезжала практически на все мероприятия, выступала, и все это видели. Все прекрасно знают какая я, и никто никогда не скажет, что я вела разгульный образ жизни, занималась эскортом, или как говорят, что я спала со своим отцом. Это просто бред. В моем городе все прекрасно знают мою семью, отношения между нами, то как я отношусь к своим родителям, к своим близким, и никогда люди, которые меня знают, такого не скажут.
Напомним, задолго до «Дома-2» GOROD48 знакомил липчан с Еленой в рамках рубрики « Я могу!». Художница Елена Хромина рисует портреты столько, сколько себя помнит. Она перепробовала все техники, пока не придумала то, чего в Липецке еще никто не делал. A 3 апреля прошлого года мы рассказали о том, что липецкие школьники делают селфи на фоне портрета Дианы Шурыгиной авторства Елены Хроминой. Причём портрет неоднозначного персонажа выставляли в управлении молодёжной политики. Но не все родители (и не только родители) разделяли вкусы липецких чиновников, отвечающих за молодёжную политику.
Фото http://dom2.ru/blog/8076518
- Хочу опровергнуть слухи о том, что я занималась эскортом, или что я была любовницей какого-то состоятельного человека, - пишет Елена Хромина. - Эта тема поднималась не раз, и поднялась вновь, когда пришла новая девочка к Саймону, она сказала о том, что неоткуда мне брать деньги на ринопластику и всякие манипуляции с лицом, на волосы. И так. Все что у меня есть, на это я заработала сама, и мне помогают родители иногда. Я никогда не брала денег у мужчин, и не занималась ничем за деньги. Как я зарабатывала. Я всю жизнь занималась творчеством. В детстве первую свою зарплату я получила в 7 лет, когда гастролировала с цирковым коллективом по городам. Потом я начала зарабатывать хорошие деньги. Когда поступила на первый курс, я начала рисовать и продавать портреты. Первый свой портрет я продала за 500 рублей, мне казалось, это просто невероятная сумма за то, что я рисую. И на самом деле, я смотрю на картины, которые я рисовала на первом курсе университета в 16 лет и мне смешно, потому что, когда я отучилась, я уже свысока смотрела на свои первые картины, так как научилась намного большему и достигла высокого уровня. Я зарабатываю деньги собственным трудом и талантом, которые просто так из воздуха не возьмёшь. Моя мама рисовала гжелью на шкатулках и продавала ещё тогда за доллары, давным-давно. И я тоже научилась зарабатывать творчеством. Когда говорят, что художник бедный, это не правда. Если направить творчество в правильное русло, то на этом можно хорошо зарабатывать. Я сотрудничала со свадебными агентствами и выступала в дальнейшем с собственным рисовальным шоу на мероприятиях, каждые выходные я зарабатывала за 15 минут 10000 рублей. А для моего города, и даже для Москвы это нормально. То есть за два выходных в неделю у меня легко выходило 20000 рублей. И помимо этого я каждый день рисовала портреты. У меня не было свободной минуты даже ночью, и все мне говорили, что я жуткий трудоголик. Говорить о том, что я деньги взяла из воздуха или взяла у кого-то, это просто подло. И мало того, что придумали, что у меня все лицо переделано, так ещё придумывают что я деньги беру где-то… и апеллируют тем, что якобы в Липецке ходят такие слухи. Вот именно, если в моем родном городе опросить всех вокруг, то все будут говорить о том, что я жуткий трудоголик, потому что я приезжала практически на все мероприятия, выступала, и все это видели. Все прекрасно знают какая я, и никто никогда не скажет, что я вела разгульный образ жизни, занималась эскортом, или как говорят, что я спала со своим отцом. Это просто бред. В моем городе все прекрасно знают мою семью, отношения между нами, то как я отношусь к своим родителям, к своим близким, и никогда люди, которые меня знают, такого не скажут.
Напомним, задолго до «Дома-2» GOROD48 знакомил липчан с Еленой в рамках рубрики « Я могу!». Художница Елена Хромина рисует портреты столько, сколько себя помнит. Она перепробовала все техники, пока не придумала то, чего в Липецке еще никто не делал. A 3 апреля прошлого года мы рассказали о том, что липецкие школьники делают селфи на фоне портрета Дианы Шурыгиной авторства Елены Хроминой. Причём портрет неоднозначного персонажа выставляли в управлении молодёжной политики. Но не все родители (и не только родители) разделяли вкусы липецких чиновников, отвечающих за молодёжную политику.
Фото http://dom2.ru/blog/8076518
25 1616
О чём речь???
Ага!
есть тут ещё * ?
Александр
Шшшш
Гость
а правда,что
ну ну
Не
отсталый