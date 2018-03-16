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В Минобрнауки прокомментировали законопроект об отмене ЕГЭ
Директор департамента информационной политики Минобрнауки Андрей Емельянов прокомментировал инициативу об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
"Суть законопроекта сводится к тому, чтобы отменить надоевший ученикам и родителям ЕГЭ, который направлен не на получение знаний, а на «дрессировку» по определённому набору заданий. Предлагается возвращение к традиционному экзамену. Это позволит улучшить процесс обучения и сделать так, чтобы в финальных классах дети не готовились к ЕГЭ, а спокойно учились и потом поступали в вузы", — сказал Чернышов.
Директор департамента информационной политики Минобрнауки Андрей Емельянов прокомментировал инициативу об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
"Министерство образования и науки России исходит из того, что система ЕГЭ укрепляет развитие образовательного пространства и даёт возможность жителям нашей страны поступать в вузы на равных условиях вне зависимости от места проживания, таким образом обеспечивая прозрачную и объективную систему итоговой аттестации учащихся", — сказал Емельянов.
Ранее группа депутатов внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об отмене ЕГЭ.
Ранее сообщалось, что выпускники определились с предметами для сдачи ЕГЭ.