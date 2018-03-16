В Липецке обсудили развитие экологического туризма

Сегодня в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области состоялось рабочее совещание по вопросу реализации областной экологической акции «Экология глазами детей».

Как сообщили в Управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области, в работе совещания приняли участие муниципальные координаторы от муниципальных районов и городов, ответственные за взаимодействие с управлением, сбор и предоставление материалов по акции в соответствии со списком, утвержденным начальником управления экологии и природных ресурсов Липецкой области, педагог дополнительного образования Детского технопарка «Кванториум» Негробова Людмила Юрьевна, руководство и сотрудники управления экологии и природных ресурсов Липецкой области.



Открыл совещание первый заместитель начальника управления экологии и природных ресурсов Липецкой области Олег Евгеньевич Мосоров. Он рассказал о новаторской и перспективной идее управления - организации и проведении областной экологической акции «Экология глазами детей».



Участникам совещания подробно рассказали о номинациях акции, правилах ее проведения и итогах; о территориях для создания экологических троп и предусмотрении объектов благоустройства в проектах по их созданию. Педагог дополнительного образования Детского технопарка «Кванториум» наглядно рассказала о создании и оформлении проектов экологических троп.



Совещание завершилось показом видеоролика «100 лет под охраной» об самых известных особо охраняемых природных территориях в России, в том числе Липецкой области.



В заключении всем участникам совещания процитировали Президента РФ при его Послании Федеральному Собранию, где В.В. Путин подчеркнул, что в текущем году в Российской Федерации откроются 24 новых заповедника и национальных парка. Надо сделать их доступными для экологического туризма, что важно для воспитания бережного, ответственного отношения к природе.



Липецкая область славится природной красотой, обилием парков, лесов, водных объектов. На территории нашего региона 188 особо охраняемых природных территорий, занимающих 6,5 % от площади региона. Эти территории нужно развивать в целях повышения качества жизни населения. Создание экологических троп и особо охраняемых природных территорий в городе Липецке переведет на новый уровень природоохранную деятельность с учетом рекреационной нагрузки и потребности населения областного центра в благоустроенных местах отдыха.