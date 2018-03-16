Общество

сегодня, 13:28

В Липецке обсудили развитие экологического туризма

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#туризм
В Липецке обсудили развитие экологического туризма

Сегодня в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области состоялось рабочее совещание по вопросу реализации областной экологической акции «Экология глазами детей».

Как сообщили в Управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области, в работе совещания приняли участие муниципальные координаторы от муниципальных районов и городов, ответственные за взаимодействие с управлением, сбор и предоставление материалов по акции в соответствии со списком, утвержденным начальником управления экологии и природных ресурсов Липецкой области, педагог дополнительного образования Детского технопарка «Кванториум» Негробова Людмила Юрьевна, руководство и сотрудники управления экологии и природных ресурсов Липецкой области.

Открыл совещание первый заместитель начальника управления экологии и природных ресурсов Липецкой области Олег Евгеньевич Мосоров. Он рассказал о новаторской и перспективной идее управления - организации и проведении областной экологической акции «Экология глазами детей».

Участникам совещания подробно рассказали о номинациях акции, правилах ее проведения и итогах; о территориях для создания экологических троп и предусмотрении объектов благоустройства в проектах по их созданию. Педагог дополнительного образования Детского технопарка «Кванториум» наглядно рассказала о создании и оформлении проектов экологических троп.

Совещание завершилось показом видеоролика «100 лет под охраной» об самых известных особо охраняемых природных территориях в России, в том числе Липецкой области.

В заключении всем участникам совещания процитировали Президента РФ при его Послании Федеральному Собранию, где В.В. Путин подчеркнул, что в текущем году в Российской Федерации откроются 24 новых заповедника и национальных парка. Надо сделать их доступными для экологического туризма, что важно для воспитания бережного, ответственного отношения к природе.

Липецкая область славится природной красотой, обилием парков, лесов, водных объектов. На территории нашего региона 188 особо охраняемых природных территорий, занимающих 6,5 % от площади региона. Эти территории нужно развивать в целях повышения качества жизни населения. Создание экологических троп и особо охраняемых природных территорий в городе Липецке переведет на новый уровень природоохранную деятельность с учетом рекреационной нагрузки и потребности населения областного центра в благоустроенных местах отдыха.
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#туризм

Комментарии (8)

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Скрипаль

1 минуту назад
Да-да, уже не нужно вести зараженные чемоданы в Великобританию,а просто приглашайте ненужных людей к себе в Липецк,ведь после посещения ваших "достопримечательностей" в виде свалок,мусорок,НЛМК и пр. Нововоронежских АЭС-они если уж не сдохнут в мучениях,то точно впадут в прострацию как я.Клянусь всеми своими 3 руками!А те,кто все-таки останется жив-они сами напьются чаю с полонием от вашего "развития" величественной рассеи и вашего интеллекта.А не напьются сами-их с радостью напоят зеленые человечки!
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Липчанин

5 минут назад
А ниче что в некоторые места области уже не зайти, леса стали частной собственностью и бояре там охотятся? Надеюсь в воскресенье народ правильно проголосует против этой банды упырей.
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МестныйЯ

14 минут назад
#неттуризмавшанхае
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Выборы

46 минут назад
О великий и Солцеликий ВВП только ты нас спасещь от напастей
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Выборы

47 минут назад
О великий и Солцеликий ВВП только ты нас спасещь от напастей
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Пипец

49 минут назад
Сделайте как в китае и не тратьте деньги.
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Липчанин ты чо

50 минут назад
даже если никто не придет явка будет 146%
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Липчанин

58 минут назад
А как Путин может говорить что и где откроется, если выборов еще не было? Вдруг к власти придёт нормальный и прекратит разбрасывать бабло на распил ?
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