Общество
сегодня, 13:16
Детсады Липецка перейдут на новый график работы в связи с ремонтом Петровского моста
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Департамент образования мэрии готовит соответствующий приказ.
Как уже сообщал GOROD48, крупнейшие предприятия Липецка меняют графики работы в связи с ремонтом Петровского моста. Это и НЛМК, и заводы ОЭЗ «Липецк». Кто-то будет вставать к станку уже в 7.00, а кто-то сядет за компьютер в 10.00. Соответственно, «совы» будут уходить с работы не в 17.00, а в 19.00.
В связи с этим, по словам вице-мэра Липецка Евгения Павлова, городской департамент образования готовит приказ об изменении режимов работы дошкольных учреждений в связи с обращением руководства Новолипецкого комбината.
- Для детей работников НЛМК и иных предприятий Левобережья, меняющих графики работы в связи с ремонтом Петровского моста, детские сады будут работать до 20.00. А вот начинать работу детские сады будут как обычно, в 7.00. Поэтому всем родителям, у которых меняется график работы, необходимо срочно уведомить об этом воспитателей. В каждом садике для детей, которых будут позже приводить и, соответственно, забирать из учреждений, предусмотрят изменения в питании. В каждом детсаду будет организована так называемая смешанная группа, в которой дети будут ждать своих родителей, поздно возвращающихся с работы, - сказал заместитель главы Липецка.
В связи с этим, по словам вице-мэра Липецка Евгения Павлова, городской департамент образования готовит приказ об изменении режимов работы дошкольных учреждений в связи с обращением руководства Новолипецкого комбината.
- Для детей работников НЛМК и иных предприятий Левобережья, меняющих графики работы в связи с ремонтом Петровского моста, детские сады будут работать до 20.00. А вот начинать работу детские сады будут как обычно, в 7.00. Поэтому всем родителям, у которых меняется график работы, необходимо срочно уведомить об этом воспитателей. В каждом садике для детей, которых будут позже приводить и, соответственно, забирать из учреждений, предусмотрят изменения в питании. В каждом детсаду будет организована так называемая смешанная группа, в которой дети будут ждать своих родителей, поздно возвращающихся с работы, - сказал заместитель главы Липецка.
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Заведующая детсадом
гость
наталья
справедливость