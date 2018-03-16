Общество

сегодня, 13:16

Детсады Липецка перейдут на новый график работы в связи с ремонтом Петровского моста

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#Петровский мост #детсад
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Детсады Липецка перейдут на новый график работы в связи с ремонтом Петровского моста

Департамент образования мэрии готовит соответствующий приказ.

Как уже сообщал GOROD48, крупнейшие предприятия Липецка меняют графики работы в связи с ремонтом Петровского моста. Это и НЛМК, и заводы ОЭЗ «Липецк». Кто-то будет вставать к станку уже в 7.00, а кто-то сядет за компьютер в 10.00. Соответственно, «совы» будут уходить с работы не в 17.00, а в 19.00. 

В связи с этим, по словам вице-мэра Липецка Евгения Павлова, городской департамент образования готовит приказ об изменении режимов работы дошкольных учреждений в связи с обращением руководства Новолипецкого комбината. 

- Для детей работников НЛМК и иных предприятий Левобережья, меняющих графики работы в связи с ремонтом Петровского моста, детские сады будут работать до 20.00. А вот начинать работу детские сады будут как обычно, в 7.00. Поэтому всем родителям, у которых меняется график работы, необходимо срочно уведомить об этом воспитателей. В каждом садике для детей, которых будут позже приводить и, соответственно, забирать из учреждений, предусмотрят изменения в питании. В каждом детсаду будет организована так называемая смешанная группа, в которой дети будут ждать своих родителей, поздно возвращающихся с работы, - сказал заместитель главы Липецка.
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#Петровский мост #детсад
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Комментарии (4)

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Заведующая детсадом

4 минуты назад
наталья, совсем тупая, что ли? Лёжа на диванчике позвони мне и расскажи, за кого проголосовала, я и поверю)))
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гость

28 минут назад
наталья, * проверять.
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наталья

37 минут назад
Работников детсадов в приказном порядке заставляют идти на выборы,голосовать за основного кандидата.после голосования отзваниваться заведующей о времени голосования,за кого проголосовала!Отказаться невозможно ответ один не нравиться увольняйтесь!
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справедливость

37 минут назад
Га-доны Детей начальников чмарить.
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