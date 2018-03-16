Некоммерческие организации показали, на что потратили государственные гранты

Президентские гранты в 2017 году в Липецкой области получили 32 социально ориентированные некоммерческие организации. На развитие своих проектов они получили до 3 млн. рублей. Всего государственное софинансирование проектов НКО-победителей составило более 46 млн. рублей.Поддержка НКО шла по 12 направлениям. На первом месте по объему финансирования оказались проекты, направленные на решение проблем инвалидов. На втором - проекты в сфере образования и науки. Об этом журналистам рассказали в ходе пресс-тура, организованного управлением по делам печати, телерадиовещания и связи Липецкой области.Так, 3 млн. рублей получила Липецкая региональная общественная организация детей с ограниченными возможностями здоровья «Школа мастеров» на реализацию программы «Человек человеку друг». Проект направлен на социальную и бытовую адаптацию детей и подростков, помощь их семьям в преодолении социальной изоляции. Ребят с различными особенностями здоровья учат самообслуживанию, общению, помогают познавать окружающий мир с помощью изобразительного и декоративно-прикладного искусства.Больше пяти лет посещает занятия в центре «Школы мастеров» 11-летний Максим, у которого диагностированы органическое поражение центральной нервной системы, алалия, некоторые другие заболевания.«Благодаря гранту в прошлом году мы смогли приходить на занятия бесплатно, - рассказывает мама Людмила - Это огромный подарок. Тем более, для сына эти занятия — стимул для развития. Например, когда мы только познакомились с этим центром, сын не воспринимал себя как отдельного человека. Сейчас он отзывается на свое имя, может выполнить небольшие просьбы, общается здесь с другими детьми. Девочки-воспитатели находят подход к каждому — иногда даже у меня не получается так заставить что-то сделать своего ребенка, как у них. Я сама могу пообщаться с мамами, которым знакомы такие же проблемы, получить консультацию».Кроме этого, грантовая поддержка помогла расширить географию консультаций для липчан: специалисты центра проводят выезды в районы Липецкой области для тестирования и диагностирования детей с инвалидностью, где родители могут получить рекомендации по работе с детьми. Выездные консультации проводятся совместно с управлением социальной защиты населения. Скоро планируется открыть филиал центра и в Хлевенском районе.«Сегодня в центр приходят на регулярные занятия около 100 детей: они посещают «Город мастеров» дважды в неделю по три часа и работают со специалистами. Получается, ежедневно мы принимаем до 50 ребят, а один из дней недели — выездной. К сожалению, маленькое помещение не позволяет принять больше людей, так, в одном классе одновременно могут заниматься не более пяти детей. Но пока новое здание — это наша мечта», - рассказала председатель ЛРОО «Школа мастеров» Марина Репникова.В конкурсе на финансирование государством в прошлом году одним из победителей стала Липецкая областная общественная организация «Поиск пропавших детей», которая получила почти 1,5 млн. рублей на программу развития добровольческого волонтерского движения.«Основную задачу проекта мы определили как обучение максимального количества добровольцев правильному поиску пропавших людей и грамотной помощи официальным структурам (полиции, поисково-спасательным отрядам МЧС и пр.)», - отметил руководитель организации Вячеслав Телин.Организация «Поиск пропавших детей» была зарегистрирована в августе 2013 года и сегодня активно развивается. За время своего существования она участвовала в 213 поисковых операциях и помогла найти 42 человека. Сегодня кроме поиска в НКО организовали и запустили совместно с УМВД России по Липецкой области и ГУ МЧС России по Липецкой области программу по профилактике ухода детей из семьи — работа ведется в 64-х школах Липецка.Средства гранта организация вложила в создание мобильного полевого штаба на базе автомобиля УАЗ. «Автомобиль оборудован необходимыми средствами поиска и помощи — это рации, навигаторы, фонари, генератор, радиостанция, аппаратура для усиления мобильной и радиосвязи, палатки и пр. Это позволит быстро развернуть штаб в любом месте и практически сразу скоординировать работу всех поисковиков. Мы не ставим задачу подменять собой представителей официальных структур. Мы хотим научить волонтеров-добровольцев работать вместе и делать это правильно. Современные средства поиска также станут помощниками в оперативном координировании поисковых работ. В штаб будет стекаться вся информация. В режиме реального времени мы сможем наносить ее на карту и передавать данные всем остальным поисковикам. Таким образом, все участники будут обладать полной картиной».Еще одна категория с нетривиальными проектами — это НКО, занимающиеся образованием и наукой. Осенью 2017 года Липецкое региональное отделение ООГПО «Российское общество «Знание» запустило образовательный проект для ребят от 5 до 15 лет «Живая география». Полумиллионный грант позволил провести выездные занятия в школах, интернатах, стационарных медицинских учреждениях области. Интерактивные занятия с детьми по основным темам геологии и географии проходили с использованием технических разработок — 3D проектора, который помогал моделировать ландшафт и различные геологические процессы. А «интерактивная песочница» помогала детям самостоятельно строить собственные зоны. Параллельно дети могли наблюдать за извержениями вулканов, сменой времен года, формировать горные и речные системы.«Наша цель — дать детям азы современных научных знаний, показать в динамике процессы, которые происходят на планете. Хотели заложить научное мышление, которое будет опираться на науку, а не обсуждения интернет-форумов о том, что земля плоская, или же что она полая, и внутри находятся летающие тарелки — такие идеи приходилось слышать в последнее время, - пояснила член координационного совета регионального отделения ООГПО «Российское общество «Знание» Анна Пронькина. - Основой занятий сделали игру: даже взрослые с удовольствием строят свои горные и речные системы. Всего в проекте приняли участие 1,4 тыс. школьников. Сейчас планируем расширить тематику уроков, сделать больший упор на изучении географических и геологических процессов территории, на которой расположена Липецкая область. Например, рассказать детям о том, какие животные могли обитать на данной территории в разные эпохи, какие полезные ископаемые здесь есть».Сейчас на занятия «Живой географии» могут прийти все желающие в Музей народного и декоративно-прикладного творчества.Между тем, президентский фонд уже принимает заявки на новый конкурс для представителей социально ориентированных некоммерческих организаций. В прошлом году 70% победителей-НКО подавали заявки впервые.