Общество

сегодня, 13:08

В Липецкой области развивают виртуальный туризм

5 338
#туризм
В Липецкой области развивают виртуальный туризм

Центр социальной защиты по Тербунскому району организовал для пожилых граждан виртуальный туризм на православную тематику.

Как сообщили в администрации Тербунского района для пожилых был показан фильм, снятый по благословению митрополита Липецкого и Задонского Никона о схиархимандрите Виталии (Сидоренко) (1928г.-1992г.) — удивительном подвижнике нашего времени, духовном старце, находясь рядом с которым люди получали духовную благодать.

"В фильме своими воспоминаниями о жизни отца Виталия, инициаторе духовного возрождения села Бурдино Тербунского района и восстановления в селе храма Вознесения Господня, где впоследствии организовалась община сестер, поделились: митрополит Липецкий и Задонский Никон, получатель социальных услуг на дому Киселева Нина Николаевна (матушка Зиновия) и многие другие.

Фильм о духовном наставнике людей, схиархимандрите Виталии - человеке, который брал на себя телесные и душевные недуги людей, избавляя их от болезней и вымаливая у Господа им здравие, всколыхнул самые прекрасные струны души зрителей, призывая подражать этой необъятной всечеловеческой любви.

Пожилые граждане выразили благодарность за возможность знакомства с житием схиархимандрита Виталия и пожелание продолжить виртуальные путешествия по православным местам", сообщили в администрации.

5 338
#туризм

Комментарии (5)

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Липчанин

4 минуты назад
Мда. Пока Маск запускает ракеты к Марсу, в России, основоположнице космических исследований, снимают кино про попов. Жесть((
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^_^

23 минуты назад
как в том анекдоте. А вот если бы комп включили, вообще была бы красота)))
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город48красавчики

сегодня, 13:43
чотаржу
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франк

сегодня, 13:42
Огромный экран с 3D stereo. Надо зрителей подальше отодвинуть, вдруг глаза болеть будут!:)
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На фото

сегодня, 13:20
Главный центр по развитию туризма
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