В Липецкой области развивают виртуальный туризм

Центр социальной защиты по Тербунскому району организовал для пожилых граждан виртуальный туризм на православную тематику.

Как сообщили в администрации Тербунского района для пожилых был показан фильм, снятый по благословению митрополита Липецкого и Задонского Никона о схиархимандрите Виталии (Сидоренко) (1928г.-1992г.) — удивительном подвижнике нашего времени, духовном старце, находясь рядом с которым люди получали духовную благодать.

"В фильме своими воспоминаниями о жизни отца Виталия, инициаторе духовного возрождения села Бурдино Тербунского района и восстановления в селе храма Вознесения Господня, где впоследствии организовалась община сестер, поделились: митрополит Липецкий и Задонский Никон, получатель социальных услуг на дому Киселева Нина Николаевна (матушка Зиновия) и многие другие.

Фильм о духовном наставнике людей, схиархимандрите Виталии - человеке, который брал на себя телесные и душевные недуги людей, избавляя их от болезней и вымаливая у Господа им здравие, всколыхнул самые прекрасные струны души зрителей, призывая подражать этой необъятной всечеловеческой любви.

Пожилые граждане выразили благодарность за возможность знакомства с житием схиархимандрита Виталия и пожелание продолжить виртуальные путешествия по православным местам", сообщили в администрации.