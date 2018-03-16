Липчане могут получить бытовые услуги в 2,6 тысячи точек

В прошлом году открылось 45 новых объектов.

18 марта – День работников бытового обслуживания населения



Как сообщает Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, сфера бытовых услуг региона представляет более 2,6 тысяч объектов. В 2017 году открылось 45 новых объектов, из них 26 – в сельской местности. В структуре оказанных населению платных услуг на долю бытовых приходится пятая часть от общего объема (2-е место после коммунальных услуг). В прошлом году жителям Липецкой области было оказано услуг на сумму 9,8 млрд. рублей. Бытовые услуги доступны жителям всех населённых пунктов Липецкой области, в т. ч. отдалённых и малочисленных. Особое внимание уделяется оказанию услуг в сельской местности.



Предприятиям службы быта ежегодно оказывается государственная поддержка в виде возмещения части затрат хозяйствующих субъектов, направленных на приобретение автомобильного топлива и специализированного автотранспорта для сбора и доставки заказов сельских жителей. Сочетание современных технологий с лучшими традиционными формами обслуживания позволяют предоставлять услуги населению на уровне мировых стандартов.



В Липецкой области расширяется сеть специализированных предприятий по уборке, ремонту помещений, автотранспорта, бытовой техники, открываются новые парикмахерские, косметические салоны, ателье.