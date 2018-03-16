В Липецкой области устанавливают границы зон подтопления

Федеральным агентством водных ресурсов во исполнение подпункта «в» пункта 5 перечня поручений по итогам совещания Президента Российской Федерации с членами Правительства Российской Федерации актуализирован график определения границ зон затопления, подтопления.

Как сообщили в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области, Согласно актуализированного графика границы зон затопления, подтопления определяются в 34-х населенных пунктах Липецкой области: в 11 муниципальных районах (Грязинский, Данковский, Добринский, Добровский, Долгоруковский, Задонский, Лебедянский, Становлянский, Измалковский, Усманский, Хлевенский районы) и 4 городах - Данкове, Липецке, Ельце, Лебедяни.

В настоящее время в государственный кадастр недвижимости и базу данных ФГИС ТП внесены сведения о границах зон затопления, подтопления Грязинского, Данковского, частично Добринского муниципальных районов, а также сведения о границах зон затопления в Данкове, Лебедяни, Ельце.