сегодня, 12:50
В Липецкой области устанавливают границы зон подтопления
Федеральным агентством водных ресурсов во исполнение подпункта «в» пункта 5 перечня поручений по итогам совещания Президента Российской Федерации с членами Правительства Российской Федерации актуализирован график определения границ зон затопления, подтопления.
В настоящее время в государственный кадастр недвижимости и базу данных ФГИС ТП внесены сведения о границах зон затопления, подтопления Грязинского, Данковского, частично Добринского муниципальных районов, а также сведения о границах зон затопления в Данкове, Лебедяни, Ельце.
Липчанин
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