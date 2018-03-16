31 минуту назад
Гол Заболотного отменили, и «Зенит» вылетел из Лиги Европы
Наш земляк мог, да не стал спасителем самого богатого клуба России.
Уроженец Липецка Антон Заболотный не сумел спасти питерский «Зенит» от вылета из Лиги Европы на стадии 1/8 финала. Ответный матч на стадионе «Петровский» против немецкого РБ «Лейпциг» вчера принес ничью – 1:1, которая стала для «зенитчиков» роковой с учетом поражения в первой встрече в Германии – 1:2.
Заболотный во вчерашней игре остался в запасе, но появился на поле уже на 8-й минуте, заменив получившего травму Александра Кокорина, который в слезах вынужден был покинуть поле.
Команды обменялись голами: у немцев отличился Жан-Кевин Огюстен (22-я минута), у питерцев – аргентинец Себастьян Дриусси (45-я).
Заболотного нельзя упрекнуть в отсутствии старания. Еще в первом тайме он пытался пробить по воротам гостей «боковыми ножницами», но мяч прилетел прямо в руки к голкиперу.
На 68-й минуте Заболотный даже забил, но судьи определили положение «вне игры», и просмотр эпизода полностью подтверждает их правоту.
И это еще не все. Спустя две минуты Антон мог забить уже совершенно «чистый» гол. Дриусси протащит мяч по флангу и вырезал «пас-конфетку» на Заболотного, но тот, видимо, и сам не ожидал такой передачи – не смог обработать мяч, а затем упал в бессильной попытке выпросить пенальти.
В конце матча РБ «Лейпциг» еще и не реализовал пенальти, а также, минимум, один стопроцентный момент.
Антон Заболотный перешел в «Зенит» минувшей зимой, пока забивал за новую команду только в товарищеских матчах.
Вчерашний день закончился вылетом из Лиги Европы «Зенита» и столичного «Локомотива», зато ЦСКА неожиданно выиграл в гостях у французского «Лиона» - 3:2 и за счет гола на чужом поле вышел в следующий круг.
Фото ФК "Зенит" (Санкт-Петербург)