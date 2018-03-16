Самый дешевый в России автомобиль на метане появится в 2019 году

«АвтоВАЗ» может в 2017 году начать производство битопливного седана Lada Granta CNG.

Об этом говорится в презентации начальника отдела автомобилей специального назначения концерна Сергея Ивлева, которую он представил на заседании правительственной рабочей группы по внедрению газомоторного топлива.



Как пишут «Известия», официальный представитель «АвтоВАЗа» заметил, что окончательного решения пока нет. В данный момент идет изучение рынка и потенциального спроса. По оценкам экспертов, приблизительная базовая цена автомобиля может составить менее 600 тыс. рублей.

Два баллона метановой Granta рассчитаны на 100 л газа, при этом сохраняется и штатный бензобак на 50 л. Водитель может использовать тот или иной вид топлива, переключая его подачу кнопкой в салоне. Суммарный запас бензина и газа позволит Granta проехать на одной заправке 1050 км.